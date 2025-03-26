BYD Sealion 05 tanıtıldı: Fiat Egea'nın yarı fiyatına lüks özellikler

BYD, Fiat Egea'nın yarı fiyatına yurt dışında yeni elektrikli SUV modeli Sealion 05'i tanıttı. Şık tasarımı ve lüks özellikleri ile dikkat çeken araç, God's Eye isimli gelişmiş sürüş destek sistemiyle otonom sürüş teknolojisini erişilebilir hale getiriyor. Tek şarjla 520 km'ye kadar menzil sunuyor. İşte BYD Sealion 05'in teknik özellikleri ve tasarım detayları.

Çin merkezli elektrikli otomobil devi BYD, düzenlemiş olduğu bir etkinlikte "Sealion 05" isimli yeni SUV modelini tanıttı. Hem tasarım çizgileri hem de teknik özellikleri ile göz dolduran Sealion 05, Fiat Egea modelinin yarı fiyatında olmasına rağmen sunduğu lüks özelliklerle dikkat çekiyor.

Electrek sitesinin haberine göre, tasarım dili olarak BYD'nin beğenilen modellerinden ATTO 3'e benzeyen Sealion 05, arka ve ön tarafta LED destekli şık bir ışık barıyla donatıldı. Otomobilin panoramik cam tavanı ve kaporta ile uyumlu biçimde tasarlanan yarı gömülü kapı kolları, estetik detaylar arasında öne çıkıyor.

BYD SEALION 05 NELER SUNUYOR?

BYD Sealion 05'in iç mekanında, dikey veya yatay konuma ayarlanabilen 12.8 inç boyutunda bir bilgi-eğlence ekranının yanı sıra, sürücünün önünde bulunan 8.8 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı yer alıyor. Orta konsolda bulunan küçük dolap sayesinde gıdalar sıcak ya da soğuk olarak saklanabiliyor.

Tabiiki de BYD dendiğinde akla ilk gelen Gelişmiş Akıllı Sürüş Teknolojisi "Tanrı'nın Gözü" (God's Eye) de Sealion 05 kullanıcılarına sunulacak özellikler arasında yer alıyor.

Teknik adı DiPilot sistemi olan God's Eye, lüks elektrikli araçlarda görmeye alışık olduğumuz otomatik sürüş işlevlerini yerine getirmekte. Bu sistem, cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama üzerinden uzaktan park etme, otoyolda otonom navigasyon gibi işlevleri yapmanızı sağlıyor.

Financial Times'ın aktardığına göre, BYD'nin kurucusu Wang Chuanfu, God's Eye sistemiyle ilgili olarak "Otonom sürüşün herkes için olduğu bir çağa giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TEK ŞARJLA 430 KİLOMETRE MENZİL

Teknik detaylarıyla da ilgi çeken BYD Sealion 05, giriş seviyesi modelinde dahi etkileyici bir menzil performansına sahip. Bu modelde tek şarjla 430 km menzil mümkün olurken, en üst seviye versiyonda menzil 520 km kadar yükseliyor. Hızlı şarj konusunda da iddialı olan elektrikli SUV'un 156 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunan bataryası, sadece 18 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

BYD SEALION 05 FİYATI NE KADAR?

Markanın yaptığı resmi açıklamalara göre Sealion 05'in fiyatlandırması oldukça cazip. En ucuz versiyon 16 bin 200 dolardan satışa çıkacak. Orta seviye paketi tercih eden tüketicilerin 17 bin 600 dolar, donanım açısından üst düzeyde olan versiyon isteyenlerin ise 19 bin dolar ödemesi gerekiyor.

Bu cazip fiyatlandırma politikası sayesinde BYD Sealion 05'in Türkiye pazarında oldukça yoğun bir talep görmesi bekleniyor. Ancak Çinli markanın aracı ülkemize getirip getirmeyeceği henüz açıklanmadı.