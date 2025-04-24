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 | Suat Vilgen

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

Çinli otomotiv devi BYD, strateji hatasıyla ihmal ettiği Avrupa pazarına bu kez çok güçlü açılıyor. 2026'da faaaliyete alınacak Türkiye fabrikası, operasyonların ana üssünü oluşturmaya aday. BYD'nin yeni özel danışmanı Alfredo Altavilla, operasyonun odağına yeni hibrit modeli Plug-In'i koydu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 14:09

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, ABD'den gümrük tarifeleriyle yediği darbenin ardından adımlarını sağlam atıyor. Şirket yeterli bayilik almamak, yerel pazar bilgisi olan yöneticiler işe almamak ve hibrit araçlara gereken önemi vermemek gibi yanlış stratejik adımların ardından Avrupa operasyonlarını elden geçiriyor.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

PLUG-IN HİBRİT İLE İDDİALI GELİYORLAR

Times'ın haberine göre, Avrupa operasyonun proje aracı ise BYD'nin plug-in hibrit otomobilleri. Plug--in BYD'lerin Avrupa stratejisi için hayati önem taşıyacağını belirten yöneticilerden BYD Avrupa özel danışmanı Alfredo Altavilla, Reuters'a verdiği demeçte, "BYD mühendislerine her yeni modelin Avrupa için hem EV hem de hibrit versiyonlarda gelmesi gerektiği mesajını vermekte çok hızlı davrandı. Müşterileri yeşil dönüşüm konusunda eğitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

EN İYİ YÖNETİCİLERE PARA YAĞDIRIYOR

BYD yöneticileri, şirketin bu kritik ihracat pazarındaki ilk tökezlemeleri gidermek için hızla hareket ettiğini, bayi ağını büyük ölçüde genişlettiğini belirtti. Çin devinin kurmayları, özellikle başta Stellantis olmak üzere Avrupa otomobil üreticilerinin yönetici kadrolarını yüklü maaş paketleri ile bünyesine katmaya başladı. BYD'nin aralık ayında işe aldığı Altavilla, Stellantis'in yükselen yıldız yöneticilerden birkaçını işe aldı. Bunlar arasında Almanya ve diğer birkaç Orta Avrupa ülkesini yönetmesi için Maria Grazia Davino, İtalya'da Alessandro Grosso ve İspanya'da Alberto De Aza yer alıyor.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

BYD'nin Avrupa operasyonlarını hızla güçlendirme konusundaki kararlılığının bir diğer göstergesi de şirketin geçen yıl bölgedeki sorumluluğuna 2 numaralı yöneticisi Stella Li'yi getirmesiydi.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek
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MACARİSTAN VE TÜRKİYE'DE HUMMALI HAZIRLIK

Şirketin eski Avrupa şefi Michael Shu, BYD'nin bu yılın ilerleyen zamanlarında ilk öne Macaristan'da ardından 2026 yılında Türkiye'nin Manisa şehrinde ilk Avrupa merkezli fabrikalarında üretime başlamadan önce Avrupa'nın EV pazarının en az %5'ini ele geçireceğini öngörmüştü. Ancak BYD, 2024'ü yalnızca %2,8'lik bir pay ve şirket beklentilerinin altında toplam 57.000 araçlık satışla tamamladı.

Ancak eski yöneticilerin Avrupa pazarlarını önceden araştırmadıklarını düşünen Altavilla, Shu'nun öngörmesine rağmen başaramadığı bu hedefi elde etmek için oldukça hızlı aksiyon alıyor. Bu yüzden Macaristan ve Türkiye' operasyonları üzerinde hummalı bir çalışma var.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

GÖSTERİLEN İLGİ CEZBEDİYOR

BYD'nin Avrupa'da büyüme konusundaki aciliyeti, kısmen Çin'deki satışlarının 2020'den bu yana yedi kat artarak 2024'te 4,2 milyon araca ulaşmasıyla artan performansından kaynaklanıyor. Geçen yıl dünyanın en çok satan elektrikli araç satıcısı olarak Tesla'yı geride bırakan BYD, şu anda altıncı büyük küresel otomobil üreticisi konumunda.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek
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İNGİLTERE'DEN OLUMLU SİNYALLER GELİYOR

Bu arada BYD'nin Avrupa'daki yeniden canlanmasının sonuçlarını gösterdiğine dair erken işaretler var. Reuters'in yayımladığı verilere göre BYD'nin İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa satışları, 2024'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 8.500 araca kıyasla 2025'in ilk çeyreğinde üç kattan fazla arttı ve 37.000'in üzerine çıktı.

BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

ALMANYA'DAKİ BAYİ SAYISI 120'YE ÇIKACAK

BYD kaynakları, BYD'nin başlangıçtaki bayi ağının da çok küçük olduğunu ve büyük şehirlerde yoğunlaştığını belirtti. BYD'nin Almanya'daki bayi ağını 27'den 120'ye çıkarmayı planladığını, Stellantis'in Almanya'daki eski yöneticisi olan Davino'nun Mart ayında Reuters'a yaptığı açıklamada belirtmişti. Nitekim Almanya, geçen yıl satılan 2,8 milyon araçla Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı konumunda.

Sıkça Sorulan Sorular

BYD MANİSA FABRIKASI NE ZAMAN AÇILACAK?
Çinli otomotiv devi BYD'nin, Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı fabrikası 2026 'da üretime başlayacak; Çin'den Manisa'ya 2 bin 500 civarında çalışan, ailesi ile birlikte gelecek.
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