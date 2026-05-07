BYD Türkiye pazarından çekiliyor mu? Şirketten açıklama geldi

BYD Türkiye, sosyal medyada dolaşan ve markanın ülkeden çekileceğine dair söylentilere son noktayı koydu. Şirket, araçların listelerden kaldırılmasının tamamen stok yetersizliğinden kaynaklandığını açıkladı.

Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye operasyonlarını durduracağı yönündeki iddialar sosyal platformlarda hızla yayılmaya başladı. Söylentilerin büyümesi üzerine şirket yetkilileri sessizliğini bozarak resmi bir bilgilendirme paylaştı.

"OPERASYONLARIMIZ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya üzerinden endişelerini dile getiren bir kullanıcıya doğrudan cevap veren şirket, tartışmalara net bir açıklamayla nokta koydu.

BYD Türkiye yetkilileri, markanın ülkeden çekileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "BYD Türkiye olarak operasyonlarımızın durması ya da BYD markasının Türkiye pazarından çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

MODELLER NEDEN SATIŞ LİSTELERİNDEN KALDIRILDI?

Kullanıcıların yönelttiği sorulardan birisi de araçların neden fiyat listelerinden silindiği oldu. Şirket, "BYD modellerini neden satıştan çekiyorsunuz?" şeklindeki sorulara cevap verdi. Yaşanan durumun geçici bir süreçten ibaret olduğu aktarıldı.

Yapılan resmi açıklamada, araçların listelerden çıkarılmasının temel nedeninin satılabilir stok yetersizliği olduğu vurgulandı. İlgili modellerin stok problemleri giderilene dek geçici olarak fiyat listesinden kaldırıldığı belirtildi. Araçların yeniden Türkiye stoklarına girmesiyle güncel pazar koşulları doğrultusunda fiyat listelerinin güncelleneceği duyuruldu.

