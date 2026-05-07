BYD Türkiye pazarından çekiliyor mu? Şirketten açıklama geldi

MODELLER NEDEN SATIŞ LİSTELERİNDEN KALDIRILDI?

Kullanıcıların yönelttiği sorulardan birisi de araçların neden fiyat listelerinden silindiği oldu. Şirket, "BYD modellerini neden satıştan çekiyorsunuz?" şeklindeki sorulara cevap verdi. Yaşanan durumun geçici bir süreçten ibaret olduğu aktarıldı.

Yapılan resmi açıklamada, araçların listelerden çıkarılmasının temel nedeninin satılabilir stok yetersizliği olduğu vurgulandı. İlgili modellerin stok problemleri giderilene dek geçici olarak fiyat listesinden kaldırıldığı belirtildi. Araçların yeniden Türkiye stoklarına girmesiyle güncel pazar koşulları doğrultusunda fiyat listelerinin güncelleneceği duyuruldu.