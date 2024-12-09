BYD yatırımı sonrası harekete geçtiler! Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye gelmek istiyor

09 Aralık 2024 15:03 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:04

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den sonra bir marka daha Türkiye otomobil pazarına girmek istiyor. Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobillerin satış rakamları bir Çinli marka JAC'ı etkiledi. JAC'ın Türkiye için nabız yoklayacağı belirtiliyor.

Çinli otomobil devi BYD’nin Türkiye​ otomobil piyasasına adım atmasından sonra farklı markalar da kolları sıvadı. Çinli bir otomobil markası daha Türkiye pazarına girmek istiyor. Auto Show dergisinden Hırant Kasapoğlu’na göre Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobillerin satış rakamları bir Çinli markayı daha etkilemiş durumda.

BİR ÇİNLİ MARKA DAHA TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Çin’de NEV olarak adlandırılan ve Çinli markalarının güçlü oluğu bu hibrit ve elektrikli otomobilin sınıflarının toplamı, Türkiye otomobil pazarının neredeyse 3’te birini oluşturmaya başladı ve bu durumun 2025’te daha da gelişebilir.

Çinli otomotiv markası JAC’ın, Türkiye’ye NEV elektrikli binek otomobilleriyle giriş yapmak istediği belirtildi. Hırant Kasapoğlu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Aslında 60 yıllık bir otomotiv üreticisi olan JAC, daha çok, ticari araç segmentindeki ağır ve hafif vasıta ürün gamıyla tanınıyor. Hatta ülkemizde BMC Grubuyla, ticari araç segmentinde önemli işbirlikleri de bulunuyor. Bir dönem de JAC’ın orta boy kamyonları, farklı bir distribütör tarafından Türkiye’ye ithal edilip satılmıştı.

AVRUPA'DAKİ YATIRIMLARI

JAC markası, 2000 yılından sonra binek otomobil segmentlerine de girmeye başladı. Yakın zaman önce ise JAC Grubu, Çin’in NEV araçları olan, elektrik otomobil alanında da gelişmeye karar verdi. Bunun için Anhui eyaletinde Volkswagen Group’la işbirliği yaparak, Çin iç pazarı için elektrikli araçlar üretmeye başladı. Avrupa’daki yatırımlarına ise İtalya ile başlayan JAC, dR Automobiles ile CKD montaj üretim işbirliklerine girerek bu pazara da atım attı.

LÜKS SEDAN

Elektrikli araçlar konusunda yatırımlarını sürdüren JAC, yeni nesil popüler elektrikli lüks marka Nio’ya, OEM ve kontratla, BEV modeller üretmeye başladı. Son olarak da JAC, Huawei ile teknolojik işbirliğine girerek, Maextro markasını ortaya çıkardı.

JAC’ın Türkiye’de uzun yıllar ağır vasıta üretimi konusunda işbirliği yaptığı BMC grubu şu anki stratejik planlaması doğrultusunda, binek otomobil sektörüne girmek gibi bir hedefi bulunmuyor.