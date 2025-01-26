BYD yeni amiral gemisini Türkiye'ye getiriyor! Tarih belli oldu

26 Ocak 2025 15:34 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:43

Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, yeni modellerini duyuruyor. Türkiye'deki üretim merkeziyle otomobil sektöründe satışlarını arttırmak isteyen firma, 7 koltuklu amiral gemisi elektrikli SUV modeli Tang'ı piyasaya sürecek. Modelin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu.

BYD her alanda rakipleri zorluyor: Dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi BYD Shenzen

BYD her alanda rakipleri zorluyor: Dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi BYD Shenzen

Çin’in dev elektrikli otomobil​ firması BYD, Türkiye​ pazarına üretim ve fabrika anlaşmasıyla girdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması Manisa’daki üretimleriyle Türkiye’de otomobil satışlarının lideri olmak istiyor. BYD​ bu kapsamda üretime hız vererek Türkiye’ye yeni modellerini sunuyor.

BYD TANG GELİYOR, TARİH BELLİ OLDU

Türkiye'de şu anda 6 modeliyle dikkat çeken BYD, Mart ayında 7 koltuklu amiral gemisi elektrikli SUV modeli Tang'ı piyasaya sürecek.

MOBİL TEKNOLOJİ MERKEZİ

BYD Tang’ın özellikleri merak edildi. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un en teknolojik cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ile aracınızı mobil teknoloji merkezi haline getiriyor.

108.8 kWsa kapasiteli devrim niteliğindeki Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor.

Lityum demir fosfattan (LFP) oluşan bir kimyaya sahip olan Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunuyor.

BATARYADAKİ DAYANIKLILIK ARTTI

Lityum demir fosfattan (LFP) oluşan bir kimyaya sahip olan Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunuyor.

Yol koşullarını analiz eden sistem, süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde maksimum konfor ve denge sağlıyor. Virajlarda aracın yol tutuşunu artırırken, ani manevralarda stabilite sunarak sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, titreşimleri minimize eden yapısıyla uzun yolculuklarda bile konforu ön planda tutuyor.