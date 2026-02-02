BYD yeni yıla satışlarda dipte başladı

AVRUPA VE GELİŞEN PAZARLARDA ÜRETİM PLANLARI

Öte yandan BYD, uzun vadeli büyüme planlarından tamamen vazgeçmiş değil. Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasının bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Bu tesis, Brezilya ve Tayland’daki üretim ayaklarına eklenecek. Ayrıca Endonezya ve Türkiye için de montaj tesisi planları gündemde. Ancak mevcut satış ve üretim verileri, bu genişleme hamlelerinin kısa vadede oldukça zorlu bir küresel talep ortamında hayata geçirileceğine işaret ediyor.