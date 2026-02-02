Menü Kapat
Şubat 02, 2026 10:16

Şubat 02, 2026 10:16
1
BYD yeni yıla satışlarda dipte başladı

Küresel talepteki sertleşme ve Çin’de artan rekabet, elektrikli araç devinin hedeflerini aşağı çekmesine neden oldu.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2026’ya pek de parlak bir giriş yapamadı. Şirketin küresel araç satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 gerileyerek üst üste beşinci ayda düşüş kaydetti. Tablo, hem küresel belirsizliklerin hem de Çin iç pazarındaki sert fiyat rekabetinin BYD üzerindeki baskısını açık biçimde ortaya koyuyor.

2
BYD yeni yıla satışlarda dipte başladı

KÜRESEL SATIŞLARDA BEŞ AYDIR DÜŞÜŞ

BYD, ocak ayında dünya genelinde 210 bin 51 araç sattı. Aynı dönemde yeni enerji aracı ihracatı 100 bin 482 adet olarak gerçekleşti. Üretim tarafında da benzer bir zayıflık göze çarpıyor. Şirketin üretimi, yıllık bazda yüzde 29,1 azalarak geçen yıl temmuzda başlayan düşüş eğilimini sürdürdü. Açıkçası, bu tablo satışlardaki yavaşlamanın geçici olmaktan çıkmaya başladığına işaret ediyor.

3
BYD yeni yıla satışlarda dipte başladı

HİBRİT MODELLERDE TABLO DAHA DA AĞIR

Toplam satışların yarıdan fazlasını oluşturan plug-in hibrit modellerdeki gerileme ise daha dikkat çekici. Ocak ayında hibrit satışları yüzde 28,5 düştü. Üstelik bu sadece kısa vadeli bir sorun değil. Hibrit satışları 2025 genelinde de yüzde 7,9 gerilemişti. Yani talep cephesindeki baskı, biraz da yapısal bir nitelik kazanmış durumda.

4
BYD yeni yıla satışlarda dipte başladı

YURT DIŞI HEDEFİ REVİZE EDİLDİ

BYD yönetimi, 2026 yılı için yurt dışı sevkiyat hedefini 1,3 milyon araç olarak açıkladı. Bu rakam, 2025’e kıyasla yüzde 24’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak kasım ayında Citi ile yapılan toplantıda dile getirilen ve 1,6 milyon araca kadar uzanan beklentinin belirgin biçimde altında. Şirket, hedefteki bu aşağı yönlü revizyonun nedenlerine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

5
BYD yeni yıla satışlarda dipte başladı

AVRUPA VE GELİŞEN PAZARLARDA ÜRETİM PLANLARI

Öte yandan BYD, uzun vadeli büyüme planlarından tamamen vazgeçmiş değil. Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasının bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Bu tesis, Brezilya ve Tayland’daki üretim ayaklarına eklenecek. Ayrıca Endonezya ve Türkiye için de montaj tesisi planları gündemde. Ancak mevcut satış ve üretim verileri, bu genişleme hamlelerinin kısa vadede oldukça zorlu bir küresel talep ortamında hayata geçirileceğine işaret ediyor.

