Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

BYD’den şarjda yeni dönem: 1 saniyede 2 kilometre menzil

Çinli otomotiv devi BYD, 5 Mart’ta tanıtacağı 1.500 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonuyla elektrikli araçlarda süreleri dakikalara indirmeye hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD’den şarjda yeni dönem: 1 saniyede 2 kilometre menzil
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 14:26

Elektrikli otomobil pazarında iddiasını her geçen gün artıran , şimdi de şarj tarafında ezber bozacak bir adım atıyor. Şirket, 5 Mart’ta düzenleyeceği basın toplantısında 1.500 kW kapasiteli yeni nesil DC şarj ünitesini tanıtacak. Rakamlar kağıt üzerinde oldukça çarpıcı: Teorik olarak saniyede 2 kilometre menzil. Henüz resmi lansman yapılmadı. Ancak sahaya kurulan bazı ünitelerin görüntüleri şimdiden ortaya çıkmış durumda.

BYD’den şarjda yeni dönem: 1 saniyede 2 kilometre menzil

1 SANİYEDE 2 KİLOMETRE MENZİL

“Megawatt Flash Charging 2.0” adı verilen şarj ünitesi ilk kez Çinli otomotiv platformu Autohome tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda T şeklinde bir tasarım dikkat çekiyor. Bu yapı sayesinde kablolar yere değmiyor. Yani hem fiziksel hasar riski azalıyor hem de kirlenme sorunu en aza indiriliyor. Farklı araç tiplerinin istasyona daha rahat yanaşabilmesi de hedeflenmiş. Ünitenin üzerindeki etikete göre cihaz Ocak 2026 üretimi. Teknik değerler ise oldukça iddialı: 1.000 volt ve 1.500 amper. Bu iki rakam bir araya geldiğinde toplam güç 1.500 kW seviyesine çıkıyor. Bugüne kadar bu büyüklükte bir şarj gücü daha çok ağır hizmet araçlarında görülüyordu. Binek otomobiller için ise açıkçası yeni bir eşik.

Teknik raporlara dayandırılan bilgilere göre, bu güç seviyesinde bir elektrikli araç saniyede yaklaşık 2 kilometre menzil kazanabilecek. Elbette batarya doluluk oranı arttıkça şarj hızı düşüyor. Ancak bu etki hesaba katıldığında bile yaklaşık 5 dakikada 400 kilometreye yakın menzil mümkün görünüyor. Eğer gerçek kullanımda da benzer sonuçlar alınırsa, şarj süreleri konusundaki endişeler ciddi biçimde azalabilir. BYD daha önce 1.000 kW’lık bir şarj çözümünü sergilemişti. Yeni sistem doğrulanırsa selefine göre yüzde 50 daha fazla güç sunacak. Öte yandan ay başında ortaya çıkan başka bir sızıntı, şirketin 2.100 kW kapasiteli bir şarj ünitesi üzerinde de çalıştığını öne sürmüştü.

İKİNCİ NESİL BLADE BATARYA SAHNEYE ÇIKIYOR

5 Mart’taki etkinlik yalnızca şarj ünitesiyle sınırlı değil. BYD, ikinci nesil Blade bataryasını da tanıtacak. Yeni batarya iki farklı versiyonla gelecek. İlk versiyon yaklaşık 210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunacak ve 3C şarj oranını destekleyecek. İkinci versiyon ise 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak ancak 8C gibi oldukça agresif bir şarj oranı sağlayacak. Yani biri daha yüksek enerji yoğunluğuna, diğeri ise daha hızlı şarja odaklanıyor.

Her iki versiyonun da mevcut birinci nesil Blade Batarya’ya göre daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni nesil hücrelerin 3.000 şarj döngüsü ömrünü hedeflediği ifade ediliyor. Bu da uzun vadeli kullanım açısından önemli bir detay.

“GOD’S EYE” GÜNCELLENİYOR

Donanım tarafındaki yeniliklerin yanında yazılım cephesinde de güncelleme var. BYD’nin gelişmiş sürücü destek sistemi “God’s Eye”ın yeni sürümü de aynı etkinlikte tanıtılacak. Şirket, hem batarya hem şarj hem de sürüş destek yazılımlarını aynı çatı altında güncelleyerek ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ETİKETLER
#byd
#Megawatt Şarj
#Elektrikli Araç Şarjı
#Blade Batarya
#Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.