BYD’den şarjda yeni dönem: 1 saniyede 2 kilometre menzil

Elektrikli otomobil pazarında iddiasını her geçen gün artıran BYD, şimdi de şarj tarafında ezber bozacak bir adım atıyor. Şirket, 5 Mart’ta düzenleyeceği basın toplantısında 1.500 kW kapasiteli yeni nesil DC şarj ünitesini tanıtacak. Rakamlar kağıt üzerinde oldukça çarpıcı: Teorik olarak saniyede 2 kilometre menzil. Henüz resmi lansman yapılmadı. Ancak sahaya kurulan bazı ünitelerin görüntüleri şimdiden ortaya çıkmış durumda.

1 SANİYEDE 2 KİLOMETRE MENZİL

“Megawatt Flash Charging 2.0” adı verilen şarj ünitesi ilk kez Çinli otomotiv platformu Autohome tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda T şeklinde bir tasarım dikkat çekiyor. Bu yapı sayesinde kablolar yere değmiyor. Yani hem fiziksel hasar riski azalıyor hem de kirlenme sorunu en aza indiriliyor. Farklı araç tiplerinin istasyona daha rahat yanaşabilmesi de hedeflenmiş. Ünitenin üzerindeki etikete göre cihaz Ocak 2026 üretimi. Teknik değerler ise oldukça iddialı: 1.000 volt ve 1.500 amper. Bu iki rakam bir araya geldiğinde toplam güç 1.500 kW seviyesine çıkıyor. Bugüne kadar bu büyüklükte bir şarj gücü daha çok ağır hizmet araçlarında görülüyordu. Binek otomobiller için ise açıkçası yeni bir eşik.

Teknik raporlara dayandırılan bilgilere göre, bu güç seviyesinde bir elektrikli araç saniyede yaklaşık 2 kilometre menzil kazanabilecek. Elbette batarya doluluk oranı arttıkça şarj hızı düşüyor. Ancak bu etki hesaba katıldığında bile yaklaşık 5 dakikada 400 kilometreye yakın menzil mümkün görünüyor. Eğer gerçek kullanımda da benzer sonuçlar alınırsa, şarj süreleri konusundaki endişeler ciddi biçimde azalabilir. BYD daha önce 1.000 kW’lık bir şarj çözümünü sergilemişti. Yeni sistem doğrulanırsa selefine göre yüzde 50 daha fazla güç sunacak. Öte yandan ay başında ortaya çıkan başka bir sızıntı, şirketin 2.100 kW kapasiteli bir şarj ünitesi üzerinde de çalıştığını öne sürmüştü.

İKİNCİ NESİL BLADE BATARYA SAHNEYE ÇIKIYOR

5 Mart’taki etkinlik yalnızca şarj ünitesiyle sınırlı değil. BYD, ikinci nesil Blade bataryasını da tanıtacak. Yeni batarya iki farklı versiyonla gelecek. İlk versiyon yaklaşık 210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunacak ve 3C şarj oranını destekleyecek. İkinci versiyon ise 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak ancak 8C gibi oldukça agresif bir şarj oranı sağlayacak. Yani biri daha yüksek enerji yoğunluğuna, diğeri ise daha hızlı şarja odaklanıyor.

Her iki versiyonun da mevcut birinci nesil Blade Batarya’ya göre daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni nesil hücrelerin 3.000 şarj döngüsü ömrünü hedeflediği ifade ediliyor. Bu da uzun vadeli kullanım açısından önemli bir detay.

“GOD’S EYE” GÜNCELLENİYOR

Donanım tarafındaki yeniliklerin yanında yazılım cephesinde de güncelleme var. BYD’nin gelişmiş sürücü destek sistemi “God’s Eye”ın yeni sürümü de aynı etkinlikte tanıtılacak. Şirket, hem batarya hem şarj hem de sürüş destek yazılımlarını aynı çatı altında güncelleyerek ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.