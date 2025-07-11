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 | Murat Makas

BYD'den Seviye 4 park hamlesi: Kaza yaparsanız parası BYD'den

BYD, God's Eye sistemine Seviye 4 otonom park özelliğini ekliyor. Şirket, park sırasında oluşabilecek tüm kazalarda sorumluluğu üstlenmeye hazır.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:09

Çinli otomotiv devi BYD, sistemlerini bir adım ileri taşıyan yeni bir özellikle gündemde. "God's Eye" adı verilen gelişmiş sürücü destek sistemine Seviye 4 otonom park etme kabiliyeti ekleniyor. Dahası, şirket bu sistemle yapılan park manevralarında meydana gelebilecek her türlü kazada sorumluluğu sürücünün değil, kendi teknolojisinin üstleneceğini söyledi.

"KAZAYI SİSTEM YAPARSA, BİZ ÖDERİZ"

Weibo üzerinden yapılan duyuruda, "God's Eye" sisteminin B ve C versiyonları için kablosuz (OTA) güncellemenin yolda olduğu belirtildi. Yeni özellikler arasında farklı hızlarda tamamen sürücüsüz park, daha kapsamlı park senaryoları ve sıfır müdahale ile otomatik park etme yer alıyor.

, park esnasında oluşabilecek hasar, algoritma hatası, sistem arızası ya da kişisel yaralanmalar dahil tüm masrafları karşılayacağını net şekilde açıkladı. Şirket, "Otonom park konusunda dünya genelinde koşulsuz sorumluluk garantisi veren ilk üreticiyiz" diyerek bu konuda öncü olduklarını vurguladı.

BYD'den Seviye 4 park hamlesi: Kaza yaparsanız parası BYD'den

UYGUN FİYATLI MODELLERE DE GELİYOR

God's Eye ADAS sistemi ilk olarak Şubat 2025'te tanıtılmıştı. Bugüne kadar 1 milyondan fazla BYD aracına entegre edilen sistem, sadece lüks segmentle sınırlı değil. Çin'de yaklaşık 9.300 euroya satılan Seagull gibi daha ekonomik modellerde de bu teknoloji aktif olarak kullanılıyor. Yeni Seviye 4 park özelliği, sistemin tüm donanım seviyelerine entegre edilecek.

ÜÇ FARKLI DONANIM SEVİYESİYLE GELİYOR

God's Eye sistemi, üç ayrı donanım seviyesinde sunuluyor:

  • DiPilot 600 (A versiyonu): Üç adet LiDAR sensörüne sahip, ultra lüks Yangwang modellerinde kullanılıyor.
  • DiPilot 300 (B versiyonu): Tek LiDAR'lı bu sistem, Denza ve üst segment BYD modellerinde yer alıyor.
  • DiPilot 100 (C versiyonu): LiDAR içermiyor; kamera ve görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor, uygun fiyatlı modellerde sunuluyor.

Tüm bu versiyonlara gelecek güncellemeyle, Seviye 4 otonom park özelliği herkesin kullanımına açık hale gelecek.

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ETİKETLER
#byd
#otonom sürüş
#Otakçılar Caddesi
#Seviye 4 Otonomi
#God's Eye
#Park Asistanı
#Kablosuz Güncelleme
#Otomobil
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