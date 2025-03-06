BYD'den Tesla'ya iş birliği çağrısı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, sektördeki en büyük rakiplerinden Tesla’ya iş birliği çağrısında bulundu.

BYD'nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Financial Times'a verdiği röportajda, içten yanmalı motorlu araçları ortak bir tehdit olarak gördüklerini ve Tesla ile bu konuda birlikte hareket etmek istediklerini belirtti.

RAKİPLİKTEN İŞ BİRLİĞİNE: ORTAK DÜŞMANA KARŞI BİRLİK

Tesla ve BYD, küresel otomotiv sektöründe doğrudan rakip olsalar da, elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşması için ortak adımlar atabileceklerini vurguluyor. BYD, 2023 yılında 4 milyon araç teslimatı hedefini aşarak büyük bir başarıya imza attı. Şirket, 2025 yılına kadar Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmayı planlıyor. Ancak bu rekabete rağmen, BYD'nin yöneticileri, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşması adına Tesla ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİNE KAPILARINI AÇIYOR

Stella Li, Çin’in elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojilerinde yabancı şirketlere daha açık hale geldiğini belirtti. Pekin yönetiminin, bu sektörde yenilikçi çözümleri desteklediğini ve yabancı yatırımcıları teşvik ettiğini ifade eden Li, "Çin, yanlış algılara rağmen dışa daha açık bir pazar. Hükümet, yenilikçi teknolojileri destekleyerek, sektördeki ilerlemeye katkı sunmaya hazır" dedi.

BYD AVRUPA PAZARINA ODAKLANIYOR

Elektrikli araç pazarının Avrupa’da beklenen hızda büyümemesi nedeniyle BYD, stratejisini değiştirerek plug-in hibrit araçlara ağırlık vermeye başladı. Avrupa Komisyonu’nun Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergileri getirmesi, BYD’nin bu bölgedeki yaklaşımını yeniden şekillendirdi. Plug-in hibrit araçlar, bu vergilere tabi olmadığından, şirket Avrupa pazarında bu segmenti öne çıkarmayı planlıyor. BYD ayrıca, premium segmentteki Denza markasının bu yıl Avrupa’da resmi lansmanını yapacağını da duyurdu.

ABD PAZARI BYD İÇİN ŞİMDİLİK UZAK BİR HEDEF

BYD, ABD pazarına doğrudan giriş yapma konusunda temkinli yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara %100 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Bu nedenle, BYD şimdilik ABD’ye araç sevkiyatı yapmayı planlamıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin, Kanada ve Meksika’dan ithalata ek gümrük vergileri uygulayacağı yönündeki açıklamaları, Çinli üreticilerin Kuzey Amerika’daki stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu.

BYD’nin Meksika’da bir fabrika kurup kurmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Stella Li, bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.