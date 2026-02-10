BYD’nin yeni bataryası ortaya çıktı

Menü Kapat
BYD, sülfür bazlı katı hal bataryalarda uzun ömür ve hızlı şarj sorunlarını büyük ölçüde aşarak 2027’de sınırlı üretime hazırlanıyor. Şirketin 10 bin döngü ömrü hedefleyen sodyum-ion bataryaları da geliştirme sürecinde.

Elektrikli araç dünyasında dengeleri değiştiren adımlarına bir yenisini ekleyen BYD, batarya teknolojilerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin yatırımcı ilişkileri birimi tarafından paylaşılan bilgilere göre, sülfür bazlı katı hal bataryalarda yıllardır çözülemeyen iki temel sorun olan döngü ömrü ve hızlı şarj performansında kayda değer ilerleme sağlandı. Bu gelişme, 2027 yılında sınırlı seri üretimin önünü açmış durumda.

KATI HAL BATARYALARDA GÖZLER 2027’YE ÇEVRİLDİ

BYD, katı hal batarya geliştirme sürecinde tek bir yönteme bağlı kalmadığını, farklı teknik yaklaşımları paralel olarak değerlendirdiğini vurguluyor. Ancak sülfür elektrolitler, yüksek iyon iletkenliği ve mevcut üretim süreçlerine daha kolay uyarlanabilmesi nedeniyle öne çıkmış görünüyor. Şirketin geldiği nokta, 2025–2027 döneminde pilot üretim hedefleyen küresel batarya üreticileriyle BYD’yi aynı kulvara taşıyor.

Daha önce açıklanan yol haritasına göre BYD, tam katı hal bataryaya sahip ilk araçlarını 2027 civarında yollara çıkarmayı planlıyor. Bu teknolojinin geniş kitlelere ulaşması için ise biraz daha zaman var. Öngörüler, yaygın kullanımın 2030 sonrasını bulacağı yönünde.

ÜRETİM ÖLÇEĞİ BÜYÜDÜKÇE MALİYETLER DÜŞEBİLİR

2025 Çin Katı Hal Batarya İnovasyon ve Gelişim Forumu’nda konuşan BYD’nin lityum bataryalardan sorumlu CTO’su, dikkat çekici bir noktaya işaret etmişti. Buna göre üretim hacmi arttıkça katı hâl bataryaların maliyetinin, geleneksel sıvı elektrolitli lityum pillerle benzer seviyelere inmesi mümkün. Yani teknoloji olgunlaştıkça, pahalı bir vitrin ürünü olmaktan çıkıp ana akıma yaklaşabilir.

Şirketin son dönemdeki teknik atılımları özellikle iki başlıkta yoğunlaşıyor. İlki, katı hal bataryaların en zayıf halkası olarak görülen döngü stabilitesi. BYD, araç ömrü boyunca performans kaybını azaltmayı hedefleyen çözümler üzerinde çalışıyor. İkinci başlık ise hızlı şarj. Erken dönem tasarımlarda yaşanan düşük iyon taşınım hızının aşılması, seri üretimin anahtarı olarak görülüyor.

SODYUM-İON CEPHESİNDE İDDİALI HEDEF: 10 BİN DÖNGÜ

BYD’nin batarya vizyonu yalnızca lityum temelli teknolojilerle sınırlı değil. Şirket, üçüncü nesil sodyum-ion batarya platformu üzerinde de çalışıyor. Paylaşılan verilere göre bu bataryalar, 10.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar dayanım sunmayı hedefliyor. Ticari üretimin ne zaman başlayacağı ise pazar talebine ve müşterilerin kullanım planlarına göre belirlenecek.

