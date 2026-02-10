BYD’nin yeni bataryası ortaya çıktı

ÜRETİM ÖLÇEĞİ BÜYÜDÜKÇE MALİYETLER DÜŞEBİLİR

2025 Çin Katı Hal Batarya İnovasyon ve Gelişim Forumu’nda konuşan BYD’nin lityum bataryalardan sorumlu CTO’su, dikkat çekici bir noktaya işaret etmişti. Buna göre üretim hacmi arttıkça katı hâl bataryaların maliyetinin, geleneksel sıvı elektrolitli lityum pillerle benzer seviyelere inmesi mümkün. Yani teknoloji olgunlaştıkça, pahalı bir vitrin ürünü olmaktan çıkıp ana akıma yaklaşabilir.

Şirketin son dönemdeki teknik atılımları özellikle iki başlıkta yoğunlaşıyor. İlki, katı hal bataryaların en zayıf halkası olarak görülen döngü stabilitesi. BYD, araç ömrü boyunca performans kaybını azaltmayı hedefleyen çözümler üzerinde çalışıyor. İkinci başlık ise hızlı şarj. Erken dönem tasarımlarda yaşanan düşük iyon taşınım hızının aşılması, seri üretimin anahtarı olarak görülüyor.