BYD'nin yeni markası ilk kez sahneye çıktı

Yan tarafta geleneksel kapı kolları tercih edilmiş. Siyah alaşım jantlar ise sade ama dengeli bir duruş sunuyor. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stop lambaları var. Tamponun iki yanında kırmızı reflektörler bulunuyor. Tasarım genel olarak gösterişli değil; işlev odaklı ve kurumsal kullanıma uygun bir çizgiye sahip.

BOYUTLAR VE TEKNİK DETAYLAR

Linghui e9, 4995 mm uzunluk, 1910 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aks mesafesi ise 2920 mm. Bu ölçüler, özellikle arka koltukta geniş yaşam alanı isteyen filo kullanıcıları için önemli.