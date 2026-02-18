BYD'nin yeni markası ilk kez sahneye çıktı

Menü Kapat
Şubat 18, 2026 11:11
BYD’nin yeni alt markası Linghui, ilk elektrikli sedan modeli e9’un resmi görsellerini paylaştı. 605 kilometreye varan menzil sunan model, özellikle taksi ve araç çağırma hizmetlerini hedefliyor.

Çinli otomotiv devi BYD, yeni alt markası Linghui’yi resmen vitrine çıkardı. Markanın ilk modeli olan tamamen elektrikli Linghui e9’un görselleri paylaşıldı. Hedef kitlesi net: taksiler, araç çağırma platformları ve kiralama şirketleri.

MIIT KAYITLARINDA DÖRT MODEL

Linghui e9’un yanı sıra üç farklı model daha Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ortaya çıktı. Linghui e5, Linghui e7 ve Linghui M9 isimli bu modellerden "e" serisi tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor. M9 ise markanın şarj edilebilir hibrit seçeneği olarak konumlanıyor.

TASARIMDA TANIDIK ÇİZGİLER

Linghui e9’un tasarımına bakıldığında, eski nesil BYD Han modelini andıran bir siluet dikkat çekiyor. Ön bölümde krom kaplamalı, nokta desenli geniş bir ızgara yer alıyor. İki parçalı ve keskin hatlara sahip far tasarımı da bu sportif görünümü destekliyor. Izgaranın üst kısmında Linghui logosu konumlandırılmış.

Yan tarafta geleneksel kapı kolları tercih edilmiş. Siyah alaşım jantlar ise sade ama dengeli bir duruş sunuyor. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stop lambaları var. Tamponun iki yanında kırmızı reflektörler bulunuyor. Tasarım genel olarak gösterişli değil; işlev odaklı ve kurumsal kullanıma uygun bir çizgiye sahip.

BOYUTLAR VE TEKNİK DETAYLAR

Linghui e9, 4995 mm uzunluk, 1910 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aks mesafesi ise 2920 mm. Bu ölçüler, özellikle arka koltukta geniş yaşam alanı isteyen filo kullanıcıları için önemli.

Performans tarafında araç, önde konumlandırılmış bir elektrik motoruyla geliyor. Motor, 135 kW (181 hp) ya da 150 kW (201 hp) maksimum güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Enerjisini ise BYD’nin Blade lityum demir fosfat batarya paketinden alıyor. 60,5 kWsa ve 64,315 kWsa kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. CLTC ölçüm standartlarına göre menzil değerleri sırasıyla 535 kilometre ve 605 kilometre.

