Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

BYD'ye ceza kesilecek mi? Manisa'daki fabrikada son durum

Türkiye’de büyük beklenti yaratan Manisa yatırımı için henüz somut adım atmayan BYD’ye ceza konusu gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 12:35

Türkiye’de elektrikli araç üretimi açısından kritik öneme sahip olan Manisa yatırımıyla ilgili belirsizlik sürerken, yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanabilecek yeniden tartışma konusu oldu.

Türkiye'de elektrikli araç üretimi için kritik öneme sahip olan Manisa'daki BYD yatırımıyla ilgili belirsizlik sürerken, yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar gündeme geldi.
Manisa'da kurulması planlanan BYD üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi projesinde yatırımda gözle görülür bir ilerleme yaşanmaması dikkat çekti.
Proje çerçevesinde şirkete sağlanan ve üretim başlayana kadar ithal edilecek araçlar için geçerli olan vergi avantajları ve kota sürelerinin dolduğu belirtildi.
Yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, yatırım tutarına yakın büyüklükte bir cezanın gündeme gelebileceği ve teşviklerin geri alınabileceği ifade edildi.
Şirket tarafından sürecin kontrol dışı geliştiği ve uluslararası onay mekanizmalarının etkili olduğu yönünde değerlendirmeler bulunurken, bu durumun belirsizliği artırdığı belirtildi.
Avrupa'da kurulan yeni üretim tesislerindeki gelişmeler, yatırımın farklı ülkelere kayabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
BYD'YE CEZA GÜNDEMDE

Manisa’da kurulması planlanan üretim tesisi kapsamında yüksek kapasiteli bir fabrika ve Ar-Ge merkezi hedeflenmişti. Bu proje çerçevesinde belirli süre içinde tamamlanması gereken yatırım için şirkete çeşitli vergi avantajları sağlanmıştı. Bu avantajlar, üretim başlayana kadar ithal edilecek araçlar için geçerli olacak şekilde sınırlandırılmış ve belirli bir kota ile desteklenmişti. Ancak geçen süre içinde yatırım tarafında gözle görülür bir ilerleme yaşanmaması dikkat çekti.

Fabrika inşaatının başlamamış olması ve proje takviminin gerisinde kalınması, sağlanan teşviklerin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Bu durum, kamu tarafında yatırımın yakından izlenmesine ve yükümlülüklerin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

BYD'YE NEDEN CEZA KESİLİYOR?

Sağlanan teşviklerin en kritik unsurlarından biri olan ithalat kotası zamanla doldu. Bu gelişmeyle birlikte vergi avantajlı araç getirme imkânı ortadan kalktı ve markanın Türkiye pazarındaki rekabet gücü doğrudan etkilendi. Özellikle son dönemde araç arzında yaşanan daralma, satış rakamlarına da yansıdı. Yılın ilk aylarında satışlar belirli seviyelerde ilerlese de, son aylarda ciddi bir düşüş dikkat çekti.

Pazardaki ivmenin kaybedilmesi, yatırımın gecikmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Yeni kota verilmesine yönelik isteksizlik ise mevcut şartların yerine getirilmemesiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

CEZA İDDİASI VE OLASI YAPTIRIMLAR

Yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar mevzuatta açık şekilde tanımlanmış durumda. Bu kapsamda en dikkat çeken senaryo, yatırım tutarına yakın büyüklükte bir cezanın gündeme gelebileceği yönünde. Bu ihtimal, sürecin ciddiyetini artıran en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Devlet desteklerinden yararlanan projelerde, belirlenen süre ve şartlara uyulmaması halinde teşviklerin geri alınması ve ek yaptırımlar uygulanması mümkün. Bu çerçevede ilgili yatırım için de teminat mekanizmalarının devrede olduğu ve kamu çıkarlarının korunmasına yönelik adımların hazır tutulduğu ifade ediliyor.

YATIRIMIN GELECEĞİ VE ALTERNATİF SENARYOLAR

Yatırımın gecikmesine ilişkin olarak şirket tarafında farklı gerekçeler dile getiriliyor. Sürecin kendi kontrolleri dışında geliştiği ve bazı uluslararası onay mekanizmalarının etkili olduğu yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Ancak bu durumun resmi ve net bir açıklamayla desteklenmemesi belirsizliği artırıyor. Öte yandan Avrupa’da kurulan yeni üretim tesislerinde yaşanan gelişmeler, yatırımın farklı ülkelere kayabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Bu senaryo, Türkiye’de planlanan üretim hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair soru işaretlerini güçlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Manisa projesinin geleceği, önümüzdeki süreçte atılacak somut adımlara bağlı olacak.

BYD Manisa fabrikası neden gecikti?

Yatırım sürecinin planlanan takvime göre ilerlememesi, gerekli izin ve onay süreçlerinde yaşanan aksamalara bağlanıyor. Resmi olarak net bir gerekçe paylaşılmasa da uluslararası kaynaklı gecikmeler öne çıkıyor.

BYD Türkiye yatırımından vazgeçebilir mi?

Alternatif üretim merkezlerinde yaşanan gelişmeler bu ihtimali gündeme getirse de resmi olarak yatırımın iptal edildiğine dair bir açıklama yok. Sürecin nasıl ilerleyeceği atılacak yeni adımlara bağlı olacak.

ETİKETLER
#byd
#yaptırımlar
#Yatırım Teşvikleri
#Elektrikli Araç Üretimi
#Manisa Yatırımı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.