Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

BYD'yi geride bıraktı! 5 dakikalık şarjla yeni menzil rekoru

Otomobil bataryası üreten Çin firması CATL, BYD'yi geçerek 5 dakikalık şarj ile en uzun menzil rekorunu kırdığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD'yi geride bıraktı! 5 dakikalık şarjla yeni menzil rekoru
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 14:33

Elektrikli otomobil sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıan hızlı şarj teknolojisi konusunda çığır açıcı gelişmeler birbirini kovalıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi Çinli CATL, Tesla ve BYD'yi geride bıraktığını iddia etti.

BYD'yi geride bıraktı! 5 dakikalık şarjla yeni menzil rekoru

YENİ NESİL BATARYA: 5 DAKİKADA 520 KM

WeChat'te yer alan habere göre firma, süper hızlı şarj teknolojisinde yeni bir çığır açtığını duyurdu. Söz konusu açıklamada, ikinci nesil Shenxing bataryalarının yalnızca 5 dakikalık şarjla 800 kilometrelik menzil sağlayabildiği belirtildi. Bu süre, benzinli bir aracın yakıt dolum süresine neredeyse eşdeğer olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz ay BYD, 5 dakikada 400 km menzil sağlayabilen bir sistem duyurmuştu. Tesla’nın en güncel süper şarj cihazı ise 15 dakikada 270 kilometreye kadar menzil sağlarken, Mercedes-Benz ise 10 dakikada 325 km menzil vadeden bir sistem üzerinde çalışıyor.

BYD'yi geride bıraktı! 5 dakikalık şarjla yeni menzil rekoru
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

-10°C’DE BİLE ÜSTÜN PERFORMANs

CATL ayrıca, Shenxing serisinin 800 kilometrelik menzilin yanı sıra 1,3 megawatt tepe şarj gücü sunduğunu ra duyurdu. Ayrıca bataryanın, -10°C gibi düşük sıcaklıklarda bile sektör ortalamasının üzerinde bir şarj performansı sergilediği vurgulandı. Buna karşın ancak analistler bu teknolojinin maliyetleri ve uygulanabilirliği konusunda çekincelerini dile getiriyor.

BYD'yi geride bıraktı! 5 dakikalık şarjla yeni menzil rekoru
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BYD bunu da yaptı! 6 metrelik çukurun üstünden atladı

SODYUM-İYON DEVRİMİ

CATL, pazartesi günü bir diğer önemli yeniliğini de tanıttı: "Naxtra" serisi kapsamında geliştirilen ve seri üretime geçilecek ilk sodyum-iyon batarya. Şirket, bu yeni teknolojiyle elektrikli araç sektörünün lityuma olan bağımlılığını azaltmayı, bakım maliyetlerini düşürmeyi ve -40°C ile +70°C arasında sorunsuz çalışmayı hedefliyor.

ETİKETLER
#byd
#Çekirdek
#Gökyüzü
#İstanbul Boğazı
#teknolojik gelişmeler
#Üniversite öğrencisi
#byd
#Çekirdek
#Gökyüzü
#İstanbul Boğazı
#teknolojik gelişmeler
#Üniversite öğrencisi
#Şarj Altyapısı
#CATL
#Otomobil şarjı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.