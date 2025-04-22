BYD'yi geride bıraktı! 5 dakikalık şarjla yeni menzil rekoru

Elektrikli otomobil sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıan hızlı şarj teknolojisi konusunda çığır açıcı gelişmeler birbirini kovalıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi Çinli CATL, Tesla ve BYD'yi geride bıraktığını iddia etti.

YENİ NESİL BATARYA: 5 DAKİKADA 520 KM

WeChat'te yer alan habere göre firma, süper hızlı şarj teknolojisinde yeni bir çığır açtığını duyurdu. Söz konusu açıklamada, ikinci nesil Shenxing bataryalarının yalnızca 5 dakikalık şarjla 800 kilometrelik menzil sağlayabildiği belirtildi. Bu süre, benzinli bir aracın yakıt dolum süresine neredeyse eşdeğer olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz ay BYD, 5 dakikada 400 km menzil sağlayabilen bir sistem duyurmuştu. Tesla’nın en güncel süper şarj cihazı ise 15 dakikada 270 kilometreye kadar menzil sağlarken, Mercedes-Benz ise 10 dakikada 325 km menzil vadeden bir sistem üzerinde çalışıyor.

-10°C’DE BİLE ÜSTÜN PERFORMANs

CATL ayrıca, Shenxing serisinin 800 kilometrelik menzilin yanı sıra 1,3 megawatt tepe şarj gücü sunduğunu ra duyurdu. Ayrıca bataryanın, -10°C gibi düşük sıcaklıklarda bile sektör ortalamasının üzerinde bir şarj performansı sergilediği vurgulandı. Buna karşın ancak analistler bu teknolojinin maliyetleri ve uygulanabilirliği konusunda çekincelerini dile getiriyor.

SODYUM-İYON DEVRİMİ

CATL, pazartesi günü bir diğer önemli yeniliğini de tanıttı: "Naxtra" serisi kapsamında geliştirilen ve seri üretime geçilecek ilk sodyum-iyon batarya. Şirket, bu yeni teknolojiyle elektrikli araç sektörünün lityuma olan bağımlılığını azaltmayı, bakım maliyetlerini düşürmeyi ve -40°C ile +70°C arasında sorunsuz çalışmayı hedefliyor.