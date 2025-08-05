Chery peynir ekmek gibi satıyor: İhracat şampiyonu oldu

Chery Grubu, Çin otomotiv tarihinde bir ilki başardı. Şirket, 31 Temmuz itibarıyla toplamda 5 milyonun üzerinde aracı yurt dışına göndererek bu eşiği geçen ilk Çinli üretici ünvanını kazandı. Chery'nin dünya genelindeki toplam kullanıcı sayısı ise 17,18 milyona ulaştı. Bu sayının 5,17 milyonunu yurt dışındaki müşteriler oluşturuyor.

SATIŞLAR HIZ KESMİYOR

Temmuz ayında Chery Grubu, 224 bin 439 araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7'lik bir artış kaydetti. Yeni enerjili araçlarda ise yükseliş daha da dikkat çekici: 65 bin 357 adetlik satışla bu segmentte yıllık bazda yüzde 44,1 büyüme yakalandı.

İHRACATTA AÇIK ARA LİDER

Sadece temmuz ayında 119 bin 90 aracı yurt dışına gönderen Chery, bu alanda da yüzde 31,9'luk bir artışla Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı olma konumunu korumayı başardı.

MEKSİKA ÖNE ÇIKTI, RUSYA DÜŞTÜ

2025'in ilk yarısında Çin'in en çok araç ihraç ettiği ülkeler sırasıyla Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya oldu. Meksika'ya yapılan ihracat yüzde 30,7 artarak 234 bin 500 araca ulaştı. BAE'ye gönderilen araç sayısı ise yüzde 58,5 artışla 214 bin 300'e çıktı. Ancak Rusya'ya olan ihracat sert bir düşüş yaşadı: Yüzde 59,2'lik azalmayla 171 bin adede geriledi.

BYD HIZLA YAKLAŞIYOR

İhracat yarışında Chery'nin arkasından gelen en büyük rakip BYD. 2025'in ilk yarısında ihracatını yüzde 118 artıran şirket, Chery'nin yalnızca 100 bin araç gerisinde.