Chery’den 230 kW’lık yeni elektrikli SUV hamlesi

Chery’nin premium markası Exeed, elektrikli SUV pazarındaki iddiasını büyütmeye hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) yayımladığı resmi görseller ve teknik verilerle birlikte, Exeed EX7’nin tek motorlu tamamen elektrikli versiyonuna dair önemli ayrıntılar da ortaya çıkmış oldu.
Model, boyutlarıyla doğrudan büyük SUV sınıfına yerleşiyor. Exeed EX7; 4.988 mm uzunluk, 1.975 mm genişlik ve 1.710 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aracın aks mesafesi ise 3.000 mm olarak açıklandı. Yani kağıt üzerinde bakıldığında, geniş iç hacim vurgusunu daha en baştan yapan bir model var karşımızda.
Açıklanan bilgilere göre EX7’nin bu versiyonu, gücünü 230 kW’lık tek bir elektrik motorundan alıyor. Modelin ulaşabildiği maksimum hız ise 200 km/s.
Batarya tarafında CATL imzalı LFP, yani lityum demir fosfat hücreler kullanılıyor. Ancak işin en merak edilen kısmı henüz netleşmiş değil. Batarya kapasitesi de resmi menzil değeri de şu an için açıklanmadı.
Tasarım tarafında Exeed EX7’nin modern çizgilere yöneldiği görülüyor. Ön bölümde boydan boya uzanan ince LED gündüz farı dikkat çekerken, bölünmüş far tasarımı modele daha güncel bir görünüm kazandırıyor. Arka tarafta ise tam genişlik boyunca uzanan stop lambaları öne çıkıyor.
İç mekânda da teknoloji odaklı bir yaklaşım var. Geniş entegre ekran paneli, dijital gösterge yapısı ve panoramik cam tavan gibi donanımlar, modelin premium algısını güçlendiren detaylar arasında yer alıyor. Açıkçası Exeed, burada sadece teknik verilerle değil, kabin atmosferiyle de iddiasını ortaya koymak istiyor gibi görünüyor.
EX7’nin ilerleyen dönemde çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli bir versiyonla da satışa sunulması bekleniyor. Bu versiyonun yaklaşık 353 kW güç üreteceği ve CLTC ölçümüne göre 726 km’ye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor.