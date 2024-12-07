Chery’den dikkat çeken ARRIZO 8 ve Türkiye açıklaması

07 Aralık 2024 12:50 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:53

Chery Türkiye, 2025'te piyasaya sunacağı yeni sedan modeli ARRIZO 8’in detaylarını açıkladı: İş dünyasına hitap eden tasarım ve teknolojik yenilikler dikkat çekiyor.

İkinci el araç piyasası dar gelirli vatandaşların radarında! İşte 500 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobil modelleri

İkinci el araç piyasası dar gelirli vatandaşların radarında! İşte 500 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobil modelleri

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye sedan pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirketin "Hareket Halindeki Sanat" tasarım dilini yansıtan yeni sedan modeli ARRIZO 8, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak. Chery Türkiye, yaptığı açıklamada ARRIZO 8’i, “Türk iş dünyasının seçkinleri için tasarlanmış, prestij ve kişisel karizmayı temsil eden bir model” olarak tanımladı.

İŞ DÜNYASINA ÖZEL TASARIM

Chery, Türkiye’deki iş profesyonellerinin gösterişli sedanlara olan ilgisinin farkında olduklarını belirtti. Şirket açıklamasında, "Türk iş dünyası, takım elbise, deri ayakkabı ve saat gibi statü sembollerine bir de benzersiz tasarımıyla dikkat çeken bir sedan eklemek istiyor. ARRIZO 8, bu boşluğu dolduracak” ifadelerini kullandı.

Şirket, ARRIZO 8’in sadece bir otomobil değil, aynı zamanda kişisel zevki ve bireyselliği simgeleyen bir statü sembolü olduğunu vurguladı.

TASARIMDA "SUYUN ESTETİĞİ" VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

ARRIZO 8, Chery’nin "Hareket Halindeki Sanat" tasarım dilini kullanıyor. Bu yaklaşım, suyun hareketinden ilham alan dinamik çizgiler ve ışık oyunlarıyla zarif bir görünüm yaratıyor. Büyük boy koyu renkli elmas kesim ızgara, LED farlar, fastback gövde tasarımı ve meteor tasarımlı jantlar aracın görselliğini ön plana çıkarıyor.

Aracın arka tasarımı da dikkat çekiyor. Boydan boya uzanan LED stop lambalar, siyah sportif bir spoyler ve çift egzoz çıkışı, ARRIZO 8’e premium bir hava katıyor. Ayrıca, akıllı kayar sinyaller, VIP karşılama ışıkları ve kanat tasarımlı LED arka aydınlatmalar gibi detaylar, teknolojiyi sanatla buluşturuyor.

SEDAN PAZARINDA YILDIZ OLMAYA HAZIR

Chery Türkiye, ARRIZO 8’i "Türkiye sedan pazarında yükselen bir yıldız" olarak konumlandırıyor. Hem şık tasarımı hem de teknolojik özellikleriyle ARRIZO 8’in, iş dünyasının ihtiyaçlarına çığır açan bir çözüm sunacağı belirtiliyor.

Chery’nin yeni modeli ARRIZO 8, prestiji, estetiği ve teknolojiyi bir araya getiren bir seçenek olarak Türk tüketicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.