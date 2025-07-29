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 | Murat Makas

Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor

Çinli otomotiv devi Chery'nin alt markası iCar, yeni amiral gemisi SUV modeli V27’yi 1 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin bugüne kadarki en büyük ve en iddialı aracı olan V27, uluslararası pazarlarda ise “iCaur” adıyla boy gösterecek.

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Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:57

, Avrupa pazarında iCaur markasıyla dördüncü hamlesini yapıyor. Daha önce OMODA, Jaecoo ve Chery markalarını piyasaya süren şirket, iCaur ile bu listeyi genişletiyor. Tanıtım görselinde de doğrudan iCaur logosuna yer verilmesi, markanın Avrupa çıkışı öncesi küresel bir vitrine taşındığını gösteriyor. iCaur'un Avrupa sahnesine 2026 başında çıkması planlanıyor.

Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor

İKİ FARKLI VERSİYONLA GELİYOR

V27'nin tamamen elektrikli ve EREV (uzatılmış menzilli ) olmak üzere iki versiyonu bulunacak. EREV modelde Chery'nin 1.5 litrelik benzinli motoru ve 30 kWsa üzerinde bir batarya kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu versiyon, yaklaşık 150–200 kilometrelik saf elektrikli menzile sahip olacak ve toplamda 1000 kilometrenin üzerine çıkan bir menzil sunabilecek.

Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor

PERFORMANS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) belgelerinde daha önce ortaya çıkan güncellenmiş V23 ile benzer motorlara sahip olması beklenen V27, arka aksta 185 kW, ön aksta 150 kW'lık elektrik motorlarına yakın bir performansla gelecek.

Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor

Fotoğraf: Chery iCar V23

TASARIMDA MODERN ÇİZGİLER

V27, retro tasarımıyla dikkat çeken V23'ten farklı olarak daha modern bir görünüme sahip olacak. T03 modeline benzer tasarım çizgileri taşıyan araçta geniş C sütunları üzerine konumlandırılmış V27 logosu, kare formda motor kaputu, çift bombeli yapı, geleneksel kapı kolları, yan basamaklar ve kalın alaşım jantlar dikkat çekiyor.

Klasik tarzda gündüz farları ise V23'ten alınarak modele nostaljik bir dokunuş katıyor.

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ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli araç
#araba
#chery
#Icaur
#Erev
#V27
#Otomobil
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