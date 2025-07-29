Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor

Chery, Avrupa pazarında iCaur markasıyla dördüncü hamlesini yapıyor. Daha önce OMODA, Jaecoo ve Chery markalarını piyasaya süren şirket, iCaur ile bu listeyi genişletiyor. Tanıtım görselinde de doğrudan iCaur logosuna yer verilmesi, markanın Avrupa çıkışı öncesi küresel bir vitrine taşındığını gösteriyor. iCaur'un Avrupa sahnesine 2026 başında çıkması planlanıyor.

İKİ FARKLI VERSİYONLA GELİYOR

V27'nin tamamen elektrikli ve EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araç) olmak üzere iki versiyonu bulunacak. EREV modelde Chery'nin 1.5 litrelik benzinli motoru ve 30 kWsa üzerinde bir batarya kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu versiyon, yaklaşık 150–200 kilometrelik saf elektrikli menzile sahip olacak ve toplamda 1000 kilometrenin üzerine çıkan bir menzil sunabilecek.

PERFORMANS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) belgelerinde daha önce ortaya çıkan güncellenmiş V23 ile benzer motorlara sahip olması beklenen V27, arka aksta 185 kW, ön aksta 150 kW'lık elektrik motorlarına yakın bir performansla gelecek.

Fotoğraf: Chery iCar V23

TASARIMDA MODERN ÇİZGİLER

V27, retro tasarımıyla dikkat çeken V23'ten farklı olarak daha modern bir görünüme sahip olacak. T03 modeline benzer tasarım çizgileri taşıyan araçta geniş C sütunları üzerine konumlandırılmış V27 logosu, kare formda motor kaputu, çift bombeli yapı, geleneksel kapı kolları, yan basamaklar ve kalın alaşım jantlar dikkat çekiyor.

Klasik tarzda gündüz farları ise V23'ten alınarak modele nostaljik bir dokunuş katıyor.