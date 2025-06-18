Chevrolet Corvette ZR1X 1.250 beygirlik hibrit canavar tanıtıldı

Chevrolet, otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni hiper otomobili Corvette ZR1X’i tüm görkemiyle tanıttı. 5.5 litrelik çift turbo V8 motoruna, Corvette E-Ray’den aktarılan elektrik motorunun eklenmesiyle toplamda 1.250 beygir güç üreten hibrit sistem, ZR1X’i sınıfının en iddialı modellerinden biri haline getiriyor.

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği yeni hiper otomobil Chevrolet Corvette ZR1X, tüm dikkatleri üzerine toplamaya hazırlanıyor. Tasarımıyla Corvette serisinin karakteristik çizgilerini taşıyan ZR1X tüm ihtişamıyla karşımıza çıktı.

1.250 BEYGİRLİK GÜÇ

Aracın kalbinde ZR1 modelinden alınan 5,5 litrelik çift turbo V8 motor yer alıyor. Ancak ZR1X'in farkı burada bitmiyor. Motor, Corvette E-Ray modelinden aktarılan 186 beygir gücündeki elektrik motoru ve 1,9 kWh kapasiteli batarya ile hibrit bir sistem haline getirilmiş ve tam 1.250 beygirlik güç elde edilmiş.

TopGear'ın haberine göre, 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 2 saniyeden kısa bir sürede ulaşabildiği belirtilen ZR1X, yalnızca pistler için değil, günlük kullanıma da uygun şekilde tasarlanmış.

ZR1X, fren performansıyla da iddialı. 420 mm çapındaki karbon seramik diskler ve bunları kavrayan 10 pistonlu Alcon kaliperler, böylesi yüksek hızları kontrol altına almak için hazır bekliyor. Bu performans canavarının resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.