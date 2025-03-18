Çin devi, elektrikli araç pazarını sarsıyor! Sadece 5 dakika şarj ile 400 kilometre!

Çinli elektrikli araç şirketi BYD, elektrikli otomobil piyasasını sarsacak yeni teknoloji bataryaya sahip 'Süper e-platform' adlı yeni şarj sistemini tanıttı. Firma lansmanda, elektrikli bir aracı, benzinli bir aracı yakıtla doldurmakla aynı sürede şarj edebildiğini iddia etti. Bu Tesla'dan iki kat daha hızlı şarj anlamına geliyor.

Çin'in elektrikli araç şirketi devi BYD, sektörde adete devrim niteliği taşıyan yeni batarya ve şarj platformunu görücüye çıkardı. 'Super e-platform' adı verilen sistemin, 1.000 kW şarj gücüne ulaşacağı ve bu sayede aracı sistemi kullanan otomobillerin 5 dakikalık şarj ile 400 km mesafe kat edebileceği belirtildi.

SEKTÖRDE BİR İLK

Reuters'ın haberine göre, BYD kurucusu Wang Quanfu, Çinli şirketin Shenzhen'deki merkezinde düzenlediği bir video sunumunda, sadece 5 dakikalık şarjla (400 kilometre) menzile ulaşacaklarını söyledi.

Wang, "Kullanıcılarımızın şarj stresini gidermek için, elektrikli araçların şarj süresini benzinli bir aracın yakıt ikmali kadar kısa tutmayı hedefledik. Sektörde ilk kez 1 megavat şarj gücüne ulaşıldı" dedi.

TESLA'YI İKİYE KATLADI

1.000 kW şarj gücü, Tesla'nın şu anki en hızlı şarj cihazının sunduğu gücün iki katı. Hızlı şarj teknolojisi, birçok alıcıyı caydırdığı düşünülen şarj süresi engelinin aşılmasına yardımcı olacağı için elektrikli araçların benimsenmesini artırmada kritik bir faktör olarakm görülüyor. Yeni şarj teknolojisi ilk etapta BYD'nin iki elektrikli modeli olan Han L sedan ve Tang L SUV'de satışa sunulacak ve fiyatları 37.329 dolardan başlayacak.

ŞARJ İSTASYONU AĞINI DA GENİŞLETECEK

Şirket ayrıca Çin genelinde şarj ağı konusunda şirket ise 4 binin üzerinde noktaya ulaşacağını duyurdu. Ancak BYD, şarj ağının geliştirilmesine ilişkin belirli bir zaman çizelgesi sunmadığı gibi yatırım tutarını da açıklamadı.

BYD araç sahipleri bugüne kadar diğer otomobil üreticilerinin tesislerini ve şarj istasyonlarını veya üçüncü taraf şirketler tarafından işletilen halka açık şarj istasyonlarını kullanıyordu.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK AMAÇ HIZLI ŞARJ

Tesla, 2014 yılından bu yana Çin'de hızlı şarj cihazları sağlıyor; BYD'nin rakibi olan Nio, Li Auto, X peng ve Zeekr gibi daha küçük Çinli şirketler ise yıllardır şarj istasyonlarının geliştirilmesine sistematik olarak yatırım yapıyor.