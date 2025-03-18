Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Çin devi, elektrikli araç pazarını sarsıyor! Sadece 5 dakika şarj ile 400 kilometre!

Çinli elektrikli araç şirketi BYD, elektrikli otomobil piyasasını sarsacak yeni teknoloji bataryaya sahip 'Süper e-platform' adlı yeni şarj sistemini tanıttı. Firma lansmanda, elektrikli bir aracı, benzinli bir aracı yakıtla doldurmakla aynı sürede şarj edebildiğini iddia etti. Bu Tesla'dan iki kat daha hızlı şarj anlamına geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin devi, elektrikli araç pazarını sarsıyor! Sadece 5 dakika şarj ile 400 kilometre!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 09:20

Çin'in elektrikli araç şirketi devi BYD, sektörde adete devrim niteliği taşıyan yeni batarya ve şarj platformunu görücüye çıkardı. 'Super e-platform' adı verilen sistemin, 1.000 kW şarj gücüne ulaşacağı ve bu sayede aracı sistemi kullanan otomobillerin 5 dakikalık şarj ile 400 km mesafe kat edebileceği belirtildi.

SEKTÖRDE BİR İLK

Reuters'ın haberine göre, BYD kurucusu Wang Quanfu, Çinli şirketin Shenzhen'deki merkezinde düzenlediği bir video sunumunda, sadece 5 dakikalık şarjla (400 kilometre) menzile ulaşacaklarını söyledi.

Wang, "Kullanıcılarımızın şarj stresini gidermek için, elektrikli araçların şarj süresini benzinli bir aracın yakıt ikmali kadar kısa tutmayı hedefledik. Sektörde ilk kez 1 megavat şarj gücüne ulaşıldı" dedi.

TESLA'YI İKİYE KATLADI

1.000 kW şarj gücü, Tesla'nın şu anki en hızlı şarj cihazının sunduğu gücün iki katı. Hızlı şarj teknolojisi, birçok alıcıyı caydırdığı düşünülen şarj süresi engelinin aşılmasına yardımcı olacağı için elektrikli araçların benimsenmesini artırmada kritik bir faktör olarakm görülüyor. Yeni şarj teknolojisi ilk etapta BYD'nin iki elektrikli modeli olan Han L sedan ve Tang L SUV'de satışa sunulacak ve fiyatları 37.329 dolardan başlayacak.

ŞARJ İSTASYONU AĞINI DA GENİŞLETECEK

Şirket ayrıca Çin genelinde şarj ağı konusunda şirket ise 4 binin üzerinde noktaya ulaşacağını duyurdu. Ancak BYD, şarj ağının geliştirilmesine ilişkin belirli bir zaman çizelgesi sunmadığı gibi yatırım tutarını da açıklamadı.

BYD araç sahipleri bugüne kadar diğer otomobil üreticilerinin tesislerini ve şarj istasyonlarını veya üçüncü taraf şirketler tarafından işletilen halka açık şarj istasyonlarını kullanıyordu.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK AMAÇ HIZLI ŞARJ

Tesla, 2014 yılından bu yana Çin'de hızlı şarj cihazları sağlıyor; BYD'nin rakibi olan Nio, Li Auto, X peng ve Zeekr gibi daha küçük Çinli şirketler ise yıllardır şarj istasyonlarının geliştirilmesine sistematik olarak yatırım yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla, Türkiye'de satışlarıyla zirveye yerleşti: Elektrikli araç pazarında yükseliş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ford Otosan Avrupa’da elektrikli araç üretecek

Sıkça Sorulan Sorular

BYD TÜRKÇE AÇILIMI NEDİR?
Çin merkezli elektrikli araba ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), Tesla'nın en dişli rakiplerinden. Geçen hafta şirketin hisse senedi, üçüncü çeyrek kârının geçen yıla kıyasla iki katına çıkması üzerine yükseliş yaşadı.
ETİKETLER
#byd
#Çekirdek
#Gökyüzü
#İstanbul Boğazı
#teknolojik gelişmeler
#Üniversite öğrencisi
#byd
#Çekirdek
#Gökyüzü
#İstanbul Boğazı
#teknolojik gelişmeler
#Üniversite öğrencisi
#elektrikli araç
#elektrikli araç
#şarj istasyonu
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.