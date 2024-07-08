Çin otomotiv devi Türkiye'de fabrika açıyor! Uygun fiyata yüksek kalite SUV vadediyorlar

08 Temmuz 2024 07:28 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:59

Türkiye'nin en çok otomotiv sattığı ülkeler belli oldu

Türkiye'nin en çok otomotiv sattığı ülkeler belli oldu

Çin'in en büyük otomotiv firmalarından biri olan SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için için başvuruda bulundu. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group, SWM Motor'un, 2023 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarını, global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirlediğini duyurdu.

YILLIK 50 BİN ADET ÜRETİM

Şirket açıklamasında, konuya ilişkin görüşleri yer alan ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, markaya Türkiye'de ilginin yoğun olduğunu belirterek, "ATMO Group olarak Türkiye'de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye'deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

SON SÖZ DEVLETİN

Söz konusu üretim tesisinin, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacağını belirten Chernov, "Türkiye'de üretim için aylar öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

UYGUN FİYATA YÜKSEK KALİTELİ SUV VAADİ

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu da Türkiye'de markaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek."