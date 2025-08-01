Çin yasağı çare olmadı! Rus kamyon devi Kamaz'ın zararı belli oldu

Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, yılın ilk yarısında 20,8 milyar ruble (yaklaşık 260 milyon dolar) zarar etti.

ŞİRKET GELİRLERİ DÜŞTÜ

Kamaz tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,4 azalarak 127,6 milyar rubleye geriledi.

PİYASA KOŞULLARI VURDU

Rus şirket, gelirlerdeki düşüşle beraber yılın ilk yarısını 20,8 milyar ruble zararla tamamladı. Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle bazı fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Rusya'da Çinli üreticilerin pazara yoğun sevkiyatı nedeniyle yerli üreticilerin karlılıkları önemli oranda azaldı.

ÇİN MARKALARINI YASAKLAMIŞTI

Son olarak, Rusya'da güvenliğe dair çeşitli gereklilikleri karşılamadıkları gerekçesiyle Çin yapımı Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak marka kamyonların satışı yasaklanmıştı.