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 | Yusuf Özgür Bülbül

Çin yasağı çare olmadı! Rus kamyon devi Kamaz'ın zararı belli oldu

Rusya'nın önde gelen kamyon üreticisi Kamaz, 2025 yılının ilk yarısında 20,8 milyar ruble (yaklaşık 260 milyon dolar) zarar açıkladı. Şirket raporuna göre, bu dönemde gelirleri de 2024'ün aynı dönemine kıyasla azalma gösterdi...

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Çin yasağı çare olmadı! Rus kamyon devi Kamaz'ın zararı belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 18:00

Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, yılın ilk yarısında 20,8 milyar ruble (yaklaşık 260 milyon dolar) zarar etti.

ŞİRKET GELİRLERİ DÜŞTÜ

Kamaz tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,4 azalarak 127,6 milyar rubleye geriledi.

Çin yasağı çare olmadı! Rus kamyon devi Kamaz'ın zararı belli oldu

PİYASA KOŞULLARI VURDU

Rus şirket, gelirlerdeki düşüşle beraber yılın ilk yarısını 20,8 milyar ruble zararla tamamladı. Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle bazı fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Çin yasağı çare olmadı! Rus kamyon devi Kamaz'ın zararı belli oldu

Rusya'da Çinli üreticilerin pazara yoğun sevkiyatı nedeniyle yerli üreticilerin karlılıkları önemli oranda azaldı.

ÇİN MARKALARINI YASAKLAMIŞTI

Son olarak, Rusya'da güvenliğe dair çeşitli gereklilikleri karşılamadıkları gerekçesiyle Çin yapımı Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak marka kamyonların satışı yasaklanmıştı.

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ETİKETLER
#Kamaz
#Zararla Sonuç
#Şirket Gelirleri
#Piyasa Koşulları
#Rusya Otomotiv Endüstrisi
#Çin Kamyon Markalari
#Otomobil
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