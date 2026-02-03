Menü Kapat
Çin’den dizelde ezber bozan hamle: Yakıt tüketimini yarıya indirmeyi başardılar

Şubat 03, 2026 11:29
Çinli motor üreticisi Yuchai, ticari araçlar için geliştirdiği yeni EREV teknolojisiyle dizel tüketimini yüzde 50’ye kadar düşürmeyi hedefliyor. Sistem, verimlilik ve düşük bakım iddiasıyla dikkat çekiyor.

Son yıllarda elektrikli araçlara yaptığı dev yatırımlarla gündemden düşmeyen Çin, bu kez içten yanmalı motor cephesinde ses getirecek bir adım attı. Batı pazarlarında elektrikli araçların toplam satışlardaki payının yüzde 20’ler civarında kalması, Çinli üreticileri strateji değişikliğine itti. Yön, hibrit ve dizel teknolojilerinin daha verimli hale getirilmesine çevrildi. Bu alandaki en dikkat çekici çıkışlardan biri ise Yuchai’den geldi.

ÇİN OTOMOTİVİNİN PERDE ARKASINDAKİ GÜÇLÜ OYUNCU

Batı’da adı çok sık duyulmasa da Yuchai, Çin otomotiv sanayisinde önemli bir konuma sahip. Dongfeng ve BAIC gibi büyük markalara parça tedarik eden şirket, aynı zamanda Rolls-Royce’un motor üretimine odaklanan bir birimiyle de iş birliği yürütüyor. Henüz Bosch ölçeğinde olmasa da, küresel pazarda hızlı büyüyen bir tedarikçi olduğu açık.

DİZELİ ELEKTRİKLE DAHA VERİMLİ KULLANAN EREV SİSTEMİ

Yuchai’nin kısa süre önce tanıttığı EREV (menzil uzatıcı) sistemi, özellikle ticari araçlar için geliştirilmiş durumda. Şirketin verdiği bilgilere göre bu teknoloji, dizel motorla birlikte kullanıldığında yakıt tüketimini yüzde 50’ye kadar azaltabiliyor. Sistem, litre başına 4,8 kWh gibi oldukça yüksek bir verimlilik değerine ulaşıyor. Yani tüketilen her 1 litre dizel yakıttan 4,8 kWh elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Açıkçası bu rakamlar, klasik dizel çözümlerle kıyaslandığında iddialı bir tablo ortaya koyuyor.

DAHA AZ TİTREŞİM, DAHA AZ PARÇA

Sistemin merkezinde, krank miliyle daha sıkı bağlantıya sahip özel bir volan yer alıyor. Geleneksel motor + ayrı jeneratör yapısı yerine, tek ve bütünleşik bir ünite kullanılıyor. Bu tasarım sayesinde motor daha dengeli çalışıyor; sarsıntı ve titreşimler ciddi ölçüde azalıyor. Hareketli parça sayısının düşmesi, sürtünme kayıplarını azaltırken motorun ömrünü de uzatıyor. Yuchai’nin iddiası ise bir adım daha ileri gidiyor: Şirkete göre bu motor, kullanım ömrü boyunca neredeyse bakım gerektirmiyor.

20 BEYGİRDEN 600 BEYGİRE UZANAN GENİŞ KULLANIM ALANI

Yeni EREV sisteminin sunduğu güç aralığı da dikkat çekici. 20 beygirden başlayıp 600 beygire kadar çıkabilen yapı, teknolojinin sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Ağır vasıtalardan tarım makinelerine kadar pek çok alanda kullanılabileceği ifade ediliyor. Hatta üreticiye göre, işletme maliyetleri bazı elektrikli araçlardan bile daha düşük seviyede.

