Çin’den dizelde ezber bozan hamle: Yakıt tüketimini yarıya indirmeyi başardılar

DAHA AZ TİTREŞİM, DAHA AZ PARÇA

Sistemin merkezinde, krank miliyle daha sıkı bağlantıya sahip özel bir volan yer alıyor. Geleneksel motor + ayrı jeneratör yapısı yerine, tek ve bütünleşik bir ünite kullanılıyor. Bu tasarım sayesinde motor daha dengeli çalışıyor; sarsıntı ve titreşimler ciddi ölçüde azalıyor. Hareketli parça sayısının düşmesi, sürtünme kayıplarını azaltırken motorun ömrünü de uzatıyor. Yuchai’nin iddiası ise bir adım daha ileri gidiyor: Şirkete göre bu motor, kullanım ömrü boyunca neredeyse bakım gerektirmiyor.