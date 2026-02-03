Çin’den dizelde ezber bozan hamle: Yakıt tüketimini yarıya indirmeyi başardılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çinli motor üreticisi Yuchai, ticari araçlar için geliştirdiği yeni EREV teknolojisiyle dizel tüketimini yüzde 50’ye kadar düşürmeyi hedefliyor. Sistem, verimlilik ve düşük bakım iddiasıyla dikkat çekiyor.
Son yıllarda elektrikli araçlara yaptığı dev yatırımlarla gündemden düşmeyen Çin, bu kez içten yanmalı motor cephesinde ses getirecek bir adım attı. Batı pazarlarında elektrikli araçların toplam satışlardaki payının yüzde 20’ler civarında kalması, Çinli üreticileri strateji değişikliğine itti. Yön, hibrit ve dizel teknolojilerinin daha verimli hale getirilmesine çevrildi. Bu alandaki en dikkat çekici çıkışlardan biri ise Yuchai’den geldi.
Batı’da adı çok sık duyulmasa da Yuchai, Çin otomotiv sanayisinde önemli bir konuma sahip. Dongfeng ve BAIC gibi büyük markalara parça tedarik eden şirket, aynı zamanda Rolls-Royce’un motor üretimine odaklanan bir birimiyle de iş birliği yürütüyor. Henüz Bosch ölçeğinde olmasa da, küresel pazarda hızlı büyüyen bir tedarikçi olduğu açık.
Yuchai’nin kısa süre önce tanıttığı EREV (menzil uzatıcı) sistemi, özellikle ticari araçlar için geliştirilmiş durumda. Şirketin verdiği bilgilere göre bu teknoloji, dizel motorla birlikte kullanıldığında yakıt tüketimini yüzde 50’ye kadar azaltabiliyor. Sistem, litre başına 4,8 kWh gibi oldukça yüksek bir verimlilik değerine ulaşıyor. Yani tüketilen her 1 litre dizel yakıttan 4,8 kWh elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Açıkçası bu rakamlar, klasik dizel çözümlerle kıyaslandığında iddialı bir tablo ortaya koyuyor.
Sistemin merkezinde, krank miliyle daha sıkı bağlantıya sahip özel bir volan yer alıyor. Geleneksel motor + ayrı jeneratör yapısı yerine, tek ve bütünleşik bir ünite kullanılıyor. Bu tasarım sayesinde motor daha dengeli çalışıyor; sarsıntı ve titreşimler ciddi ölçüde azalıyor. Hareketli parça sayısının düşmesi, sürtünme kayıplarını azaltırken motorun ömrünü de uzatıyor. Yuchai’nin iddiası ise bir adım daha ileri gidiyor: Şirkete göre bu motor, kullanım ömrü boyunca neredeyse bakım gerektirmiyor.
Yeni EREV sisteminin sunduğu güç aralığı da dikkat çekici. 20 beygirden başlayıp 600 beygire kadar çıkabilen yapı, teknolojinin sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Ağır vasıtalardan tarım makinelerine kadar pek çok alanda kullanılabileceği ifade ediliyor. Hatta üreticiye göre, işletme maliyetleri bazı elektrikli araçlardan bile daha düşük seviyede.