Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, elektrikli araç üretimini Avrupa'ya taşımak amacıyla Ineos Automotive'in Fransa'daki fabrikasını satın almak için münhasır görüşmelere başladığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe koymaya hazırlandığı ve elektrikli araçların teşvikler ile kamu ihalelerinden yararlanabilmesi için yerli üretim zorunluluğu getiren Made in Europe kuralları öncesinde Çinli üreticiler kıtada üretim tesisi arayışını hızlandırdı.

BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, yaptığı açıklamada şirketin Avrupa stratejisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hambach'ta önerdiğimiz yatırım, Fransa'ya duyduğumuz güveni ve Avrupa'da büyümeye devam etme hedefimizi yansıtıyor."

MACRON'DAN FRANSA'DAKİ GÖRÜŞMELERE DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da BYD'nin Fransa'da üretim yapmaya yönelik görüşmelerine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı. Macron, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Bu, otomobil üreticilerinin Avrupa'da yerleşimini hızlandırmayı amaçlayan ekonomi politikamızın ve otomotiv sektöründeki Avrupa girişimlerimizin doğrudan bir sonucudur."

Fransa'nın kuzeydoğusunda yer alan Hambach fabrikası, 1990'lı yılların sonunda Smart markası için kuruldu ve 2020 yılında Ineos tarafından Mercedes-Benz'den satın alındı. Ineos'un verdiği bilgilere göre tesiste 900'ün biraz altında çalışan görev yapıyor. BYD, Ineos ile önerilen işlemin "ilgili işçi konseyleri ile yapılacak istişarelere tabi olmaya devam ettiğini" belirtti.

HİBRİT KISITLAMALARI VE AVRUPALI BAYİLERE HIZLI TEDARİK

BYD'nin Hambach hamlesi, AB ve Çin'in geçen ay Çin'den birliğe yapılan hibrit otomobil ihracatını yarıya indirme konusunda anlaşmasının hemen ardından geldi. Çin'in yanı sıra Japonya, Türkiye, İngiltere ve diğer ülkelerden hibrit araç ithalatını sınırlandırmaya yönelik önlemler AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Schmidt Automotive Research analisti Mathias Schmidt, şarj edilebilir hibrit ithalatı söz konusu olduğunda en fazla etkilenen Çinli üreticilerden biri olan BYD için Hambach tesisini satın almanın "Avrupalı bayilere stok tedarikini sürdürmenin hızlı bir yolu" olacağını ifade etti. Çinli üreticinin ayrıca 2027'nin başlarında Macaristan'daki yeni fabrikasında seri üretime başlaması bekleniyor.

BYD RAKİPLERİNDEN AYRIŞIYOR

Faal durumdaki bir Avrupa otomobil fabrikasını doğrudan satın almayı planlayan BYD, mevcut tesislerde alan kiralamayı tercih eden Çinli rakiplerinden farklı bir yol izliyor. Çinli üreticilerden Dongfeng Fransa'daki bir Stellantis fabrikasında otomobil, Leapmotor ise İspanya'daki bir Stellantis tesisinde elektrikli araç üretecek. Geely de İspanya'daki Ford montaj fabrikasında üretim yapacak.

Öte yandan Ineos Automotive, ayrı bir açıklama yaparak üretimi ABD'ye taşıyacağını duyurdu. Şirket, olası tesis yerleri için kısa bir liste oluşturduğunu ve 2028 yılında ABD'de üretime başlamayı hedeflediğini bildirdi.