Çinli dev Avrupa'ya üretim üssü kuruyor: Ford'un fabrikasını satın alıyor

Serhat Yıldız
07.05.2026
09:57
07.05.2026
09:59
Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa hamleleri hız kesmiyor. Bu kez sahnede, BYD’nin ardından Çin’in en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda bulunan Geely var. Şirketin, İspanya’daki Ford fabrikasının bir bölümünü devralmaya hazırlandığı konuşuluyor.

İspanyol ticaret yayını La Tribuna de Automoción’un sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Geely, Valencia’daki Almussafes tesisinde yer alan “Body 3” araç montaj bölümünü satın alacak.

İddialara göre Geely burada yalnızca kendi modellerini üretmekle kalmayabilir. Ford adına üretim yapılması seçeneği de değerlendiriliyor. Yani açıkçası, Avrupa’daki otomotiv dengelerini değiştirebilecek bir ortaklık ihtimali masada duruyor.

FORD SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ford tarafı ise çıkan haberler için şimdilik temkinli bir dil kullanıyor. Şirket, söz konusu gelişmeleri “spekülasyon” olarak nitelendirdi ancak detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı. Geely cephesinden de henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil.

Buna rağmen otomotiv kulislerinde konuşulanlar dikkat çekiyor. Çünkü Geely’nin daha önce de Ford ile araç teknolojileri konusunda görüşmeler yürüttüğü Reuters tarafından gündeme taşınmıştı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER AVRUPA’YA TAŞINIYOR

Son dönemde Çinli otomotiv şirketlerinin Avrupa’da üretim tesisi arayışına girmesi tesadüf değil. Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik ek tarifeleri ve sıkılaşan düzenlemeleri, markaları doğrudan Avrupa’da üretime yönlendiriyor.

Geely’nin İspanya hamlesi de bu stratejinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Şirket, Avrupa pazarında daha güçlü ve kalıcı bir yapı kurmak istiyor gibi görünüyor.

