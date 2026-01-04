Çinli otomobil markaları her an batabilir

Ancak tablonun parlak yüzünün arkasında ciddi bir kırılganlık var. Uzmanlara göre Çinli üreticiler için zor bir döneme giriliyor. 2026 yılı, sektörde "ayıklanmanın" açıkça hissedileceği bir yıl olmaya aday.

Analistlerin beklentisi, Çin’de yeni otomobil teslimatlarının önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 5 düşmesi yönünde. Bu, 2020’den bu yana görülecek en sert daralma olacak. Aşırı üretim kapasitesi ve devlet desteklerinin kademeli olarak geri çekilmesi, bu düşüşün temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Özellikle mali politikalardaki değişiklikler üreticilerin manevra alanını daraltmış durumda. Elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10’luk vergi muafiyeti, Ocak ayı itibarıyla yüzde 5’e indirilecek ve 2028’e kadar bu seviyede kalacak. Üstelik 20 bin yuanlık (yaklaşık 2.900 dolar) takas teşvikinin devam edip etmeyeceği de henüz net değil.