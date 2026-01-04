Çinli otomobil markaları her an batabilir

Kategoriler
Devlet teşviklerinin azalması ve sertleşen rekabet, Çin’de onlarca elektrikli araç üreticisini zora soktu. Analistlere göre 2026, sektör için büyük bir eleme yılı olacak.
Çin elektrikli araç pazarı uzun süredir hız kesmeden büyüyordu. İç pazardaki yüksek talep ve Pekin yönetiminin sağladığı cömert destekler, ülkeyi bu alanda küresel bir merkez haline getirdi. Kasım ayında elektrikli araç ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artması da bu ivmenin en net göstergelerinden biri oldu.
Ancak tablonun parlak yüzünün arkasında ciddi bir kırılganlık var. Uzmanlara göre Çinli üreticiler için zor bir döneme giriliyor. 2026 yılı, sektörde "ayıklanmanın" açıkça hissedileceği bir yıl olmaya aday.
Analistlerin beklentisi, Çin’de yeni otomobil teslimatlarının önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 5 düşmesi yönünde. Bu, 2020’den bu yana görülecek en sert daralma olacak. Aşırı üretim kapasitesi ve devlet desteklerinin kademeli olarak geri çekilmesi, bu düşüşün temel nedenleri arasında gösteriliyor.
Özellikle mali politikalardaki değişiklikler üreticilerin manevra alanını daraltmış durumda. Elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10’luk vergi muafiyeti, Ocak ayı itibarıyla yüzde 5’e indirilecek ve 2028’e kadar bu seviyede kalacak. Üstelik 20 bin yuanlık (yaklaşık 2.900 dolar) takas teşvikinin devam edip etmeyeceği de henüz net değil.
Teşviklerdeki belirsizlik, sektörde zaten süren sert fiyat savaşını daha da derinleştiriyor. Elektrikli otomobiller milyonlarca alıcı için daha erişilebilir hale gelse de, bu durum şirketlerin kârlılığını ciddi biçimde aşındırmış durumda.
Uzmanlara göre özellikle genç sürücülere ulaşmakta zorlanan ve sürdürülebilir kâr üretemeyen yaklaşık 50 üretici, 2026’ya kadar ya operasyonlarını küçültmek zorunda kalacak ya da tamamen piyasadan çekilecek. Açıkçası, bu kadar kalabalık bir pazarda herkesin ayakta kalması artık mümkün görünmüyor.
Bu sert tabloya rağmen, fırtınaya daha dayanıklı markalar da var. Halihazırda kârlılığını koruyabilen ender üreticiler arasında BYD, Seres ve Li Auto öne çıkıyor. Danışmanlık şirketi AlixPartners’ın araştırmasına göre, önümüzdeki yıllarda Çinli elektrikli araç markalarının yalnızca yüzde 10’u kârlı kalabilecek.
Bazı şirketler ise çözümü ortaklıklarda arıyor. Stellantis destekli Leapmotor, devlet iştiraki FAW Group’tan aldığı 3,74 milyar yuanlık (yaklaşık 534 milyon dolar) yatırımla dikkat çekti. Bu adım, bir devlet grubunun özel bir elektrikli araç üreticisine yaptığı ilk yatırım olması açısından da sektörde ayrı bir yere sahip.