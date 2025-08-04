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 | Suat Vilgen

Citroen ağustos ayı kampanyasını duyurdu! Sıfır faiz ve nakit indirim seçeneği

Citroen, ağustos ayına özel sıfır araç kampanyalarını açıkladı. Kampanya, 2025 model yılına ait bazı modelleri kapsıyor.

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Citroen ağustos ayı kampanyasını duyurdu! Sıfır faiz ve nakit indirim seçeneği
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:56

Türkiye'de en çok satan markaları arasında yer alan Citroen ağustos ayı indirim ve cazip seçenekli satış kampanyasını duyurdu. Kampan, binek, hafif ticari ve seçeneklerini kapsayacak şekilde üç ana grupta düzenlendi.

Citroen ağustos ayı kampanyasını duyurdu! Sıfır faiz ve nakit indirim seçeneği

12 AYA KADAR SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

Buna göre, Ami modelinde 150 bin TL’ye kadar 15 ay vadeli %0 faizli kredi ya da nakit indirimi imkanı sunuluyor. Yeni C3 Aircross, Yeni C4, elektrikli ë-C4 ve C4 X modelleri için ise 150 bin TL 12 ay %0 faiz kampanyası ya da alternatif olarak nakit indirimi seçeneği mevcut. Kampanyanın kapsamı araç versiyonlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Citroen ağustos ayı kampanyasını duyurdu! Sıfır faiz ve nakit indirim seçeneği
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TİCARİ ARAÇLARDA KREDİ SEÇENEKLERİ

Berlingo, Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper gibi hafif ticari modellerde iki farklı kredi seçeneği sunuluyor: 280 bin TL’ye 12 ay %0 faizli kredi veya 700 bin TL’ye 12 ay %2,99 faizli kredi.

Citroen ağustos ayı kampanyasını duyurdu! Sıfır faiz ve nakit indirim seçeneği
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KAMPANYA TARİHİ VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

, stoklarla sınırlı olmak üzere yalnızca 2025 model yılı araçlar için geçerli. 31 Ağustos 2025 tarihine kadar Citroen yetkili satıcılarında uygulanacak. Modeller ve kampanya koşulları hakkında detaylı bilgi yetkili satıcılardan alınabiliyor.

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#Otomobil
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