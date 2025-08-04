Citroen ağustos ayı kampanyasını duyurdu! Sıfır faiz ve nakit indirim seçeneği

Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Citroen ağustos ayı indirim ve cazip seçenekli sıfır araç satış kampanyasını duyurdu. Kampan, binek, hafif ticari ve elektrikli araç seçeneklerini kapsayacak şekilde üç ana grupta düzenlendi.

12 AYA KADAR SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

Buna göre, Ami modelinde 150 bin TL’ye kadar 15 ay vadeli %0 faizli kredi ya da nakit indirimi imkanı sunuluyor. Yeni C3 Aircross, Yeni C4, elektrikli ë-C4 ve C4 X modelleri için ise 150 bin TL 12 ay %0 faiz kampanyası ya da alternatif olarak nakit indirimi seçeneği mevcut. Kampanyanın kapsamı araç versiyonlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

TİCARİ ARAÇLARDA KREDİ SEÇENEKLERİ

Berlingo, Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper gibi hafif ticari modellerde iki farklı kredi seçeneği sunuluyor: 280 bin TL’ye 12 ay %0 faizli kredi veya 700 bin TL’ye 12 ay %2,99 faizli kredi.

KAMPANYA TARİHİ VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Kampanya, stoklarla sınırlı olmak üzere yalnızca 2025 model yılı araçlar için geçerli. 31 Ağustos 2025 tarihine kadar Citroen yetkili satıcılarında uygulanacak. Modeller ve kampanya koşulları hakkında detaylı bilgi yetkili satıcılardan alınabiliyor.