Citroen Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı, otomobil alacakların aklı başından çıktı: 1,5 milyon TL'den ucuza elektrikli otomobil var

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
11:10
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
11:23
Citroen merakla beklenen Mayıs 2026 fiyat listesini yayınladı. Ortadoğu’daki gerginlikten etkilenen piyasalarda yaşanan hızlı yükseliş devam ederken Fransız otomobil devinin güncel fiyat listesi, otomobil almayı planlayanlara büyük sürpriz yaşattı. Zira 1,5 milyon TL’den ucuza satılan elektrikli otomobil bu ayın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Citroen Mayıs 2026 listesinde özellikle e-C3, Ami ve C3 Aircross modellerinde uygulanan nakit indirimleri dikkat çekiyor. Yine markanın SUV modellerinden olan Yeni C5 Aircross Hybrid 145 de otomotiv piyasasında öne çıkan modellerden oldu. Hem hibrit hem de tamamen elektrikli modellerin ağırlığının arttığı Citroen yeni fiyat listesinde güncel sıfır otomobil fiyatları, opsiyonsuz olarak kullanıcıyla buluştu. İşte ayrıntılar…

CİTROEN MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

MODEL  FİYAT

  • Ami        545.000 TL
  • Elektrikli e-C3    1.400.000 TL
  • C3 Aircross Hybrid 145   2.120.000 TL
  • Elektrikli e-C3 Aircross   1.740.000 TL  
  • C4 Hybrid 145    2.040.000 TL  
  • Elektrikli e-C4    2.295.000 TL  
  • C4 X Hybrid 145 2.040.000 TL 
  • Elektrikli e-C4 X 2.255.000 TL  
  • Yeni e-C5 Aircross 2.630.000 TL
  • Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.375.000 TL

AMİ MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 6 kW Elektrik Motor       Ami 545.000 TL
  • 6 kW Elektrik Motor       Yeni Ami Dark Side 560.000 TL

ELEKTRİKLİ E-C3 MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 83 kW Elektrikli Motor  Plus 1.400.000 TL
  • 83 kW Elektrikli Motor  Max  1.450.000 TL

ELEKTRİKLİ E-C3 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya     10.000 TL             Tümü
  • 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu   17.000 TL             Tümü

C3 AİRCROSS HYBRİD 145 MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN   FİYAT

  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Plus 2.120.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max  2.230.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max - 7 Koltuk  2.330.000 TL     

C3 AİRCROSS HYBRİD 145 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya     16.400 TL             Tümü

ELEKTRİKLİ E-C3 AİRCROSS MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max       1.740.000 TL 
  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil        Max       1.880.000 TL

ELEKTRİKLİ E-C3 AİRCROSS MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya     11.400 TL             Tümü
  • 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu   17.000 TL  Tümü

C4 HYBRİD 145 MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 You        2.040.000 TL   
  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max       2.140.000 TL     

C4 HYBRİD 145 OPSİYON MAYIS 2026 FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya 16.400 TL Tümü
  • Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü
  • Siyah Tavan 16.400 TL Tümü
  • Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max
  • Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max
  • Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

ELEKTRİKLİ E-C4 MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 115 kW Elektrikli Motor               Max 2.295.000 TL

ELEKTRİKLİ E-C4 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya 11.400 TL Max
  • Özel Metalik Boya 13.000 TL Max
  • Siyah Tavan 11.400 TL Max
  • Panoramik Açılabilir Cam Tavan  41.200 TL Max
  • Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 41.200 TL Max
  • Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 28.900 TL Max

C4 X HYBRİD 145 MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 You        2.040.000 TL   
  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max       2.140.000 TL

C4 X HYBRİD 145 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya 16.400 TL Tümü
  • Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü
  • Siyah Tavan 16.400 TL Tümü
  • Panoramik Açılabilir Cam Tavan 65.000 TL Max
  • Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 65.000 TL Max
  • Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 44.500 TL Max

ELEKTRİKLİ E-C4 X MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 115 kW Elektrikli Motor               Max 2.255.000 TL

ELEKTRİKLİ E-C4 X MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya 11.400 TL Max
  • Özel Metalik Boya 13.000 TL Max
  • Siyah Tavan        11.400 TL Max
  • Panoramik Açılabilir Cam Tavan 45.200 TL Max
  • Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 45.200 TL Max
  • Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 31.000 TL Max

YENİ E-C5 AİRCROSS MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 157 kW Elektrikli Motor               Plus 2.630.000 TL           

YENİ E-C5 AİRCROSS MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT   PAKET

  • Metalik Boya 11.200 TL Plus
  • Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası 43.300 TL Plus
  • Siyah Tavan 11.200 TL Plus
  • Elektrikli Bagaj Kapağı + Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 26.400 TL Plus

YENİ C5 AİRCROSS HYBRİD 145 FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Plus       2.375.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145 + eDCS6 Max       2.900.000 TL     

YENİ C5 AİRCROSS HYBRİD 145 OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik Boya     16.011 TL  Tümü
  • Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası         62.337 TL            Tümü
  • Siyah Tavan        16.105 TL   Tümü
  • Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 37.895 TL Plus
  • Hyper Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar + Masaj Özellikli Ön Koltuklar               61.579 TL            Max
  • Kış Paketi ve Grip Kontrol   32.211 TL    Max

