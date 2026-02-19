Corvette Z06’ın Türkiye fiyatı sosyal medyayı salladı

Kategoriler
Cadillac, GMC ve Chevrolet’in Türkiye fiyat listesi ortaya çıktı. Fiyatlar 11 milyon TL’den başlıyor, 55,5 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Listenin zirvesinde ise Corvette Z06 Coupe var.
Türkiye’de Cadillac, GMC ve Chevrolet Türkiye fiyatları belli olmaya başladı. Listeye göre fiyatlar 11 milyon TL’den başlıyor, 55,5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. En pahalı model ise spor otomobil dünyasının efsanelerinden biri olan Corvette Z06 Coupe.
Listenin zirvesinde yer alan Corvette Z06 Coupe’un Türkiye fiyatı 55.500.000 TL. Aynı modelin ABD’deki başlangıç fiyatının yaklaşık 120 bin dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Aradaki fark ise Türkiye’deki vergi yükü ve ithalat maliyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.
Bir başka dikkat çeken model ise Corvette Stingray 3LT Coupe. Onun fiyatı da 32.500.000 TL olarak listede yer alıyor. Yani spor otomobil hayali kuranlar için çıta oldukça yüksek.
Listenin en uygun fiyatlı modeli, 11.000.000 TL etiketle GMC Sierra Denali Standard Bed. Büyük gövdeli, güçlü bir pick-up için bu rakam başlangıç seviyesi olarak görülüyor.
Üç sıra koltuklu lüks SUV modeli GMC Yukon Denali ise 27.750.000 TL’den satılıyor. Modelin ABD’deki başlangıç fiyatının yaklaşık 84 bin dolar olduğu ifade ediliyor.
Chevrolet tarafında ise Tahoe ve Suburban modelleri öne çıkıyor:
Chevrolet Tahoe RST – 21.000.000 TL
Chevrolet Tahoe High Country – 23.500.000 TL
Chevrolet Suburban High Country – 25.500.000 TL
Cadillac Escalade Sport Platinum / Lux Platinum – 36.000.000 TL
Cadillac Escalade ESV Sport Platinum / Lux Platinum – 38.500.000 TL
Cadillac Escalade V Series – 45.500.000 TL