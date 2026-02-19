Corvette Z06’ın Türkiye fiyatı sosyal medyayı salladı

Cadillac, GMC ve Chevrolet’in Türkiye fiyat listesi ortaya çıktı. Fiyatlar 11 milyon TL’den başlıyor, 55,5 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Listenin zirvesinde ise Corvette Z06 Coupe var.

