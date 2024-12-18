18 Aralık 2024 22:44 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 22:45

Yaklaşık 140 yıl önce otomobilin icadından bu yana Mercedes-Benz, öncü ruhu ve olağanüstü olanı yaratma dürtüsüyle bireysel mobilitenin sürekli gelişimini şekillendirdi. Bu nedenle de Mercedes-Benz, ABD'li marka danışmanlık şirketi Interbrand'e göre bugün dünyanın en değerli lüks otomobil markası.

Yeni global marka kampanyası “Çünkü O Bir Mercedes-Benz​.” bizi geniş kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Marka ve geniş ürün gamı için görsel olarak çarpıcı bir sahne oluştururken ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Kampanya, “Bir otomobili Mercedes-Benz yapan nedir?” Sorusunun cevabının, tutku ve özveriyle bir araya getirilen öncü teknoloji ve kusursuz tasarım​ gibi yenilikler olduğunu ve bir Mercedes-Benz'i özel kılanın ise tüm bunların bir araya gelmesi olduğunu vurguluyor.

Kampanyanın görsel konsepti, markanın ikonik yıldız logosunu her bölümde yeniden yorumluyor. Kampanya, markanın DNA'sının özünü oluşturan güvenlik​, kalite​, konfor ve tasarımla ilgili bölümlerle başlıyor:

Otomobil güvenliği konusunda öncü olan Mercedes-Benz, benzersiz Gerçek Yaşam Güvenliği felsefesiyle de sürekli olarak yeni teknolojik ölçütler belirliyor. Kampanyanın ilgili bölümünde, dünyada türünün ilki olan bir çarpışmanın pilot X-Ray testi örneği sergileniyor.

Saniyede 1.000'e varan bir hızla çekilen ultra kısa X-Ray görüntüleri, çarpışma testi sırasında C-Serisi otomobilini tarıyor. Amaç, otomobil içindeki veya çarpışma testi mankeninin içindeki gizli eklemler de dahil olmak üzere çarpışma anında meydana gelen en küçük değişiklikleri görünür kılmak. Bu kısa hikâye, yıldızın X-Ray görüntüsüyle görsel olarak ifade ediliyor.

Mercedes-Benz en yüksek kalite standartlarını karşılamak için her bir ayrıntıyı düşünerek otomobillerini kapsamlı dayanıklılık testlerinden geçiriyor. Buna bir örnek de aşırı hava koşulları. Sağanak yağmurdan kasırga şiddetinde rüzgarlara, kar fırtınalarına ve eksi 40 dereceye kadar düşük sıcaklıklardan tropikal iklimlerde yaşanan 60 veya 70 dereceye kadar yüksek asfalt sıcaklıklara kadar kendi iklim tünellerinde test ediliyor. EQS ile anlatılan kısa hikâyede Mercedes yıldızı ya donmuş ya da kumla kaplı şekilde görünüyor.

Her Mercedes-Benz, müşterisinin hayatını kolaylaştırıyor ve yolculukları sunduğu olağanüstü konfor ve hizmetlerle rahatlatıcı bir deneyime dönüştürüyor. Otomobil içindeki sayısız kişiselleştirme seçeneğinin yanı sıra 22 dilde destek sunan Mercedes-Benz Müşteri Destek Merkezi sayesinde gerçekleşiyor. Bu bölümün kahramanı ise E-Serisi. Yıldız, Mercedes Benz tarafından sağlanan birçok hizmeti temsil eden çok sayıda renkli pikselden oluşuyor.

Mercedes-Benz otomobilleri tüm duyular için lüks bir deneyim sunuyor. Birçok küçük ayrıntı birleşerek duygusal bir bütün oluşturuyor. Bunlara aktif otomobil içi koku da dahil. Mercedes Benz, 2013 yılında S-Serisi’nde AIR BALANCE sistemini tanıtarak otomobil içini kişiselleştirmek için gerçek parfüm sunan ilk otomobil üreticisi oldu. Bu sistem kokuyu torpido gözündeki bir şişe aracılığıyla gizlice dağıtıyor. Her bir modelin karakterine uygun olarak yaratılmış 20 ayrı koku sunuluyor. Kampanyada yıldız bu kez, çiçek desenleriyle süslenmiş olarak görünüyor.