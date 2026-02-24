Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Şubat 24, 2026 10:28
1
Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Dacia’nın C segmentindeki yeni modeli C-Neo, Romanya yerine Bursa’da üretilecek. Station wagon ve fastback gövde tipleriyle gelmesi beklenen model, 2027’ye kadar planlanan yatırımların önemli halkalarından biri olacak.

2
Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Dacia cephesinde dikkat çeken bir gelişme var. Markanın CMF-B platformu üzerinde yükselen yeni C segment modeli C-Neo’nun üretim adresi değişti. İlk etapta Romanya’da banttan inmesi planlanan model için rota Türkiye’ye çevrildi. Yani yeni C-Neo artık Bursa’da üretilecek.

3
Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Renault ve OYAK Grubu’nun 400 milyon euronun üzerindeki yatırım planı kapsamında 2027’ye kadar Bursa’da dört yeni model üretileceği daha önce açıklanmıştı. Bu modeller arasında Renault Duster, Clio 6 ve Boreal zaten biliniyordu. Dördüncü model ise artık netleşti: Dacia C-Neo.

4
Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

ÜRETİM KARARI CEO’DAN GELDİ

Yerel kaynaklara göre üretim kararını Renault Grubu CEO’su François Provost onayladı. Aslında modelin Dacia’nın ana üretim üssü olan Romanya’da üretilmesi planlanıyordu. Ancak son anda tercih Türkiye’den yana kullanıldı. Açıklamalarda, C-Neo’nun Dacia için Türkiye’de “harika bir model” olacağı vurgulandı. Bu ifade, markanın Türkiye’ye duyduğu güvenin altını çiziyor.

5
Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

CMF-B ALTYAPISI, FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni C-Neo, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Motor tarafında ise geniş bir yelpaze bekleniyor.

6
Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Benzinli ve LPG’li seçeneklerin yanı sıra hafif hibrit ve tam hibrit versiyonlar da gündemde. 1.2 litrelik turbo üç silindirli motorun kullanılması planlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.