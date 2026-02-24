Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Kategoriler
Dacia’nın C segmentindeki yeni modeli C-Neo, Romanya yerine Bursa’da üretilecek. Station wagon ve fastback gövde tipleriyle gelmesi beklenen model, 2027’ye kadar planlanan yatırımların önemli halkalarından biri olacak.
Dacia cephesinde dikkat çeken bir gelişme var. Markanın CMF-B platformu üzerinde yükselen yeni C segment modeli C-Neo’nun üretim adresi değişti. İlk etapta Romanya’da banttan inmesi planlanan model için rota Türkiye’ye çevrildi. Yani yeni C-Neo artık Bursa’da üretilecek.
Renault ve OYAK Grubu’nun 400 milyon euronun üzerindeki yatırım planı kapsamında 2027’ye kadar Bursa’da dört yeni model üretileceği daha önce açıklanmıştı. Bu modeller arasında Renault Duster, Clio 6 ve Boreal zaten biliniyordu. Dördüncü model ise artık netleşti: Dacia C-Neo.
Yerel kaynaklara göre üretim kararını Renault Grubu CEO’su François Provost onayladı. Aslında modelin Dacia’nın ana üretim üssü olan Romanya’da üretilmesi planlanıyordu. Ancak son anda tercih Türkiye’den yana kullanıldı. Açıklamalarda, C-Neo’nun Dacia için Türkiye’de “harika bir model” olacağı vurgulandı. Bu ifade, markanın Türkiye’ye duyduğu güvenin altını çiziyor.
Yeni C-Neo, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Motor tarafında ise geniş bir yelpaze bekleniyor.
Benzinli ve LPG’li seçeneklerin yanı sıra hafif hibrit ve tam hibrit versiyonlar da gündemde. 1.2 litrelik turbo üç silindirli motorun kullanılması planlanıyor.