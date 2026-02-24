Dacia C-Neo’nun rotası Bursa: Üretim Türkiye’ye kaydırıldı

Renault ve OYAK Grubu’nun 400 milyon euronun üzerindeki yatırım planı kapsamında 2027’ye kadar Bursa’da dört yeni model üretileceği daha önce açıklanmıştı. Bu modeller arasında Renault Duster, Clio 6 ve Boreal zaten biliniyordu. Dördüncü model ise artık netleşti: Dacia C-Neo.