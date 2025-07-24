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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dacia uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile geliyor: Duster'dan bile daha ucuz olacak

Renault'un uygun fiyatlı modelleriyle bilinen alt markası Dacia çatısı altında 2026 yılında bir elektrikli otomobil piyasaya sürülecek. İşte ilk detaylar...

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Dacia uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile geliyor: Duster'dan bile daha ucuz olacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:57

Renault Group, şehir içi kullanıma odaklanan ve bütçe dostu yapısıyla öne çıkan yeni bir elektrikli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Araç, grubun uygun fiyatlı araçlarıyla bilinen markası olan Dacia çatısı altında 2026 yılında piyasaya sürülecek.

İspanya Genel Müdürü Laurent Sengenes'in Motor.es'e verdiği röportajda belirttiğine göre, yeni elektrikli araç, Avrupa pazarında hızla yayılan uygun fiyatlı Çinli modellerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Dacia uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile geliyor: Duster'dan bile daha ucuz olacak

YENİ DACIA MODELİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bilhassa BYD Dolphin Surf ve yakında tanıtılması beklenen MG2'ye rakip olarak geliştirilen otomobilin, 18 bin euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Yani, en azından yurt dışında Duster'dan bile daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.

Dacia uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile geliyor: Duster'dan bile daha ucuz olacak

Oluşturulan render görüntülerine göre uygun fiyatlı Dacia elektrikli otomobilinin, keskin ve köşeli hatlarla donatılırken, dört koltuklu olacağı belirtiliyor. Otomobilin diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak önümüzdeki yıl daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Dacia uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile geliyor: Duster'dan bile daha ucuz olacak
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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Dacia elektrikli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
Yeni modelin 2026 yılında Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor. Detaylı lansman takvimi önümüzdeki yıl içerisinde açıklanacak.
ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli araba
#dacia
#Uygun Fiyatlı Araba
#Byd Dolphin Surf
#Mg2
#Otomobil
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