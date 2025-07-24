Dacia uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile geliyor: Duster'dan bile daha ucuz olacak

Renault Group, şehir içi kullanıma odaklanan ve bütçe dostu yapısıyla öne çıkan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Araç, grubun uygun fiyatlı araçlarıyla bilinen markası olan Dacia çatısı altında 2026 yılında piyasaya sürülecek.

Dacia İspanya Genel Müdürü Laurent Sengenes'in Motor.es'e verdiği röportajda belirttiğine göre, yeni elektrikli araç, Avrupa pazarında hızla yayılan uygun fiyatlı Çinli modellerle rekabet etmeyi hedefliyor.

YENİ DACIA MODELİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bilhassa BYD Dolphin Surf ve yakında tanıtılması beklenen MG2'ye rakip olarak geliştirilen otomobilin, 18 bin euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Yani, en azından yurt dışında Duster'dan bile daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.

Oluşturulan render görüntülerine göre uygun fiyatlı Dacia elektrikli otomobilinin, keskin ve köşeli hatlarla donatılırken, dört koltuklu olacağı belirtiliyor. Otomobilin diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak önümüzdeki yıl daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.