Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uygun fiyatlı, geniş ve sade bir C segmenti alternatifi hazırlayan Dacia, SUV ile station wagon arasında konumlanan yeni modeli C-Neo ile dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
Avrupa pazarında son yıllarda yakaladığı çıkışı bir adım ileri taşımak isteyen Dacia, gözünü bu kez C segmentine dikti. Markanın üzerinde çalıştığı ve Skoda Octavia Combi’ye doğrudan rakip olacak yeni modelle ilgili ilk resmi detayların mart ayına kadar paylaşılması bekleniyor.
“C-Neo” kod adıyla geliştirilen otomobil, Dacia’nın alışıldık sade, dayanıklı ve erişilebilir otomobil anlayışını daha geniş bir kitleye taşımayı hedefliyor. Özellikle station wagon seven ama SUV yüksekliğini istemeyen kullanıcılar için ilginç bir alternatif olacağı şimdiden konuşuluyor.
İngiliz Autocar’ın aktardığı bilgilere göre C-Neo, klasik SUV ile station wagon arasında konumlanacak. Yaklaşık 4,6 metre uzunluğunda olması beklenen araç, yüksek SUV’lara kıyasla daha alçak bir sürüş pozisyonu sunacak. Yani direksiyon başına geçtiğinizde “binek otomobil” hissi daha baskın olacak.
Model, Dacia’nın yeni amiral gemisi Bigster ile aynı altyapıyı paylaşacak. Renault Grubu’na ait CMF-B platformu üzerinde yükselmesi beklenen C-Neo’nun kaputunun altında ise hafif hibrit ve tam hibrit motor seçenekleri yer alacak.
Motor tarafında 128 ile 153 beygir arasında güç sunulması planlanıyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneğinin olup olmayacağı ise şimdilik net değil. Ancak Dacia yetkililerinin vurguladığı nokta oldukça açık: Bu otomobil gösteriş peşinde değil. Büyük ve hantal SUV’lardan hoşlanmayan, buna karşın geniş iç mekân, konfor ve verimlilik arayan kullanıcılar hedefleniyor.
C-Neo’nun asıl fark yapacağı alan ise fiyat etiketi olacak. Ford Focus’un piyasadan çekilmesi, Volkswagen Golf, Toyota Corolla ve Skoda Octavia gibi modellerin giderek pahalanması, Dacia için ciddi bir fırsat oluşturmuş durumda.
Marka, “gereksiz” olarak gördüğü donanımları bilinçli şekilde dışarıda bırakarak maliyetleri aşağı çekmeyi hedefliyor. İlk tahminlere göre C-Neo’nun başlangıç fiyatı yaklaşık 20 bin sterlin (23 bin euro) seviyesinde olacak. Bu da günümüzdeki pek çok C segmenti station wagon’dan belirgin şekilde daha uygun bir rakam anlamına geliyor.