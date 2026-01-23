Menü Kapat
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

Ocak 23, 2026 11:53
1
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

Uygun fiyatlı, geniş ve sade bir C segmenti alternatifi hazırlayan Dacia, SUV ile station wagon arasında konumlanan yeni modeli C-Neo ile dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Avrupa pazarında son yıllarda yakaladığı çıkışı bir adım ileri taşımak isteyen Dacia, gözünü bu kez C segmentine dikti. Markanın üzerinde çalıştığı ve Skoda Octavia Combi’ye doğrudan rakip olacak yeni modelle ilgili ilk resmi detayların mart ayına kadar paylaşılması bekleniyor.

2
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

“C-Neo” kod adıyla geliştirilen otomobil, Dacia’nın alışıldık sade, dayanıklı ve erişilebilir otomobil anlayışını daha geniş bir kitleye taşımayı hedefliyor. Özellikle station wagon seven ama SUV yüksekliğini istemeyen kullanıcılar için ilginç bir alternatif olacağı şimdiden konuşuluyor.

3
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

SUV DEĞİL AMA SIRADAN DA DEĞİL

İngiliz Autocar’ın aktardığı bilgilere göre C-Neo, klasik SUV ile station wagon arasında konumlanacak. Yaklaşık 4,6 metre uzunluğunda olması beklenen araç, yüksek SUV’lara kıyasla daha alçak bir sürüş pozisyonu sunacak. Yani direksiyon başına geçtiğinizde “binek otomobil” hissi daha baskın olacak.

4
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

Model, Dacia’nın yeni amiral gemisi Bigster ile aynı altyapıyı paylaşacak. Renault Grubu’na ait CMF-B platformu üzerinde yükselmesi beklenen C-Neo’nun kaputunun altında ise hafif hibrit ve tam hibrit motor seçenekleri yer alacak.

5
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

GENİŞLİK ARAYANLARA HİTAP EDECEK

Motor tarafında 128 ile 153 beygir arasında güç sunulması planlanıyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneğinin olup olmayacağı ise şimdilik net değil. Ancak Dacia yetkililerinin vurguladığı nokta oldukça açık: Bu otomobil gösteriş peşinde değil. Büyük ve hantal SUV’lardan hoşlanmayan, buna karşın geniş iç mekân, konfor ve verimlilik arayan kullanıcılar hedefleniyor.

6
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

EN BÜYÜK KOZU YİNE FİYAT

C-Neo’nun asıl fark yapacağı alan ise fiyat etiketi olacak. Ford Focus’un piyasadan çekilmesi, Volkswagen Golf, Toyota Corolla ve Skoda Octavia gibi modellerin giderek pahalanması, Dacia için ciddi bir fırsat oluşturmuş durumda.

7
Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

Marka, “gereksiz” olarak gördüğü donanımları bilinçli şekilde dışarıda bırakarak maliyetleri aşağı çekmeyi hedefliyor. İlk tahminlere göre C-Neo’nun başlangıç fiyatı yaklaşık 20 bin sterlin (23 bin euro) seviyesinde olacak. Bu da günümüzdeki pek çok C segmenti station wagon’dan belirgin şekilde daha uygun bir rakam anlamına geliyor.

