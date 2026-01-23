Dacia'dan Skoda Octavia'ya yeni rakip: C-Neo

GENİŞLİK ARAYANLARA HİTAP EDECEK

Motor tarafında 128 ile 153 beygir arasında güç sunulması planlanıyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneğinin olup olmayacağı ise şimdilik net değil. Ancak Dacia yetkililerinin vurguladığı nokta oldukça açık: Bu otomobil gösteriş peşinde değil. Büyük ve hantal SUV’lardan hoşlanmayan, buna karşın geniş iç mekân, konfor ve verimlilik arayan kullanıcılar hedefleniyor.