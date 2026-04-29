Dacia’nın ucuz hibrit hamlesi: Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

Serhat Yıldız
29.04.2026
saat ikonu 10:09
29.04.2026
saat ikonu 10:09
Dacia’nın ucuz hibrit hamlesi: Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

Dacia Sandero, markanın Avrupa’daki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık altı ay önce makyajlanan model, bu kez çok daha dikkat çekici bir gelişmeyle gündemde: Sandero’nun tam hibrit versiyonu ilk kez test sırasında görüntülendi.s

Dacia’nın ucuz hibrit hamlesi: Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

Aslında bu makyaj, yeni bir nesil değişimi değil; mevcut üçüncü neslin ticari ömrünü daha rahat tamamlaması için yapılan ara güncellemeydi. Ancak şimdi ortaya çıkan prototip, Dacia’nın Sandero için daha büyük bir adım hazırlığında olduğunu gösteriyor.

Dacia’nın ucuz hibrit hamlesi: Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

MG3’E KARŞI DACİA’DAN HİBRİT CEVAP

Avrupa’da uygun fiyatlı hibrit otomobillere ilgi giderek artıyor. Özellikle MG3 gibi modellerin öne çıkması, Dacia’yı da bu alanda daha iddialı bir hamleye zorluyor.

Casus fotoğraflarda görülen Sandero Hybrid prototipi, modelin bu nesil içinde yollara çıkacağını net biçimde ortaya koydu. Yani Dacia, elektrifikasyon tarafında artık daha hızlı hareket ediyor.

Dacia’nın ucuz hibrit hamlesi: Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

Sandero Hybrid’in teknik altyapısını Jogger Hybrid ile paylaşacağı belirtiliyor. Araçta 1.8 litrelik TCe benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalıştığı hibrit sistemin kullanılması bekleniyor.

Bu sistemin toplamda 155 beygir güç üretmesi, 1.4 kWh kapasiteli lityum iyon bataryayla desteklenmesi planlanıyor. Sandero Hybrid, belirli koşullarda kısa süreliğine tamamen elektrikli modda da ilerleyebilecek.

Prototipin arka bölümündeki “Hybrid” logosu ise aracın kimliğini zaten ele veriyor.

Dacia’nın ucuz hibrit hamlesi: Sandero Hybrid ilk kez görüntülendi

BAYİLERE GELİŞİ 2027’Yİ BULACAK

Sandero Hybrid için takvim de yavaş yavaş netleşiyor. Yeni modelin 2026 yılı bitmeden resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Ancak otomobili bayilerde görmek isteyenlerin 2027 yılının ilk yarısını beklemesi gerekecek.

