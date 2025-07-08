Daha az yakanı yok! En az tüketimle en çok yol giden 10 Japon hibriti

Japon otomotiv devleri hibrit teknolojisinde ipi göğüslemeye devam ediyor. Peki en az yakan Japon hibrit aracı hangisi? İşte 2025 yılı itibarıyla en cimri yakıt tüketimine sahip Japon hibritleri…

2025 yılı otomotiv sektörü için elektrikli araçların yükselişi kadar, hibritlerin güçlenişine de sahne oluyor. Özellikle Japon üreticiler, yıllardır bu alandaki deneyimlerini her sınıfa uygun modellerle taçlandırırken, yakıt tüketimi konusunda adeta çıtayı yeniden belirliyor. Sedanlardan SUV’lara, kompakt modellerden orta sınıf otomobillere kadar uzanan bu çeşitlilik, kullanıcıların cebini düşünürken performanstan da ödün vermiyor.

TEK KISTAS EKONOMİK OLMASI DEĞİL

Listede yer alan 10 hibrit araç, yalnızca düşük yakıt tüketimiyle değil, aynı zamanda sürüş konforu, teknolojik donanımları ve uygun maliyetli uzun vadeli kullanımıyla da öne çıkıyor. Sadece iki Japon otomotiv markasının araçlarının girebildiği liste, EPA verilerine dayalı karma yakıt tüketimi (MPG) baz alınarak en düşükten en yükseğe doğru sıralanıyor.

İşte en verimli 10 Japon hibriti ve km/l bazlı ortalama yakıt tüketimleri:

10. 2025 TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID – 15,3 KM/L

Üç sıralı koltuk düzeni, geniş bagaj hacmi ve 2.5 litrelik motoruyla Grand Highlander, 245 beygir gücü sunarken 15,3 km/l’lik ortalama yakıt tüketimiyle büyük gövdeli SUV’ler arasında öne çıkıyor.

9. 2025 TOYOTA RAV4 HYBRID – 16,6 KM/L

ABD’nin en çok satan SUV modeli olan RAV4’ün hibrit versiyonu, 219 beygir gücünde ve geniş iç hacme sahip. 16,6 km/l ortalama tüketimiyle kompakt SUV segmentinde güçlü bir seçenek.

8. 2025 HONDA CR-V HYBRID – 17,0 KM/L

CR-V Hybrid, 204 beygir gücü ve 247 Nm torkla birlikte 17 km/l’lik verimiyle pratiklikten ödün vermeden yakıt tasarrufu sunuyor.

7. 2026 TOYOTA CROWN – 17,4 KM/L

SUV yüksekliğiyle sedan konforunu birleştiren Toyota Crown, 236 beygir gücünde ve lüks detaylarıyla öne çıkıyor. 17,4 km/l ortalama verimle listede yer alıyor.

6. 2025 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID – 17,9 KM/L

Toyota’nın en küçük hibrit SUV’si olan Corolla Cross, 196 beygir gücüyle geliyor. AWD standart ve 17,9 km/l’lik tüketim değeriyle şehir içi kullanımda dikkat çekici.

5. 2025 TOYOTA COROLLA HYBRID – 20,0 KM/L

Toyota’nın kompakt sedanı, 138 beygir gücünde mütevazı bir performans sunuyor. Ancak 20 km/l’lik yakıt verimliliğiyle performanstan çok tasarruf odaklı.

4. 2025 HONDA ACCORD HYBRID – 20,4 KM/L

Orta sınıf sedan segmentinde yer alan Accord Hybrid, 204 beygir gücüne rağmen 20,4 km/l ortalama tüketimiyle verimliliğini koruyor.

3. 2025 HONDA CIVIC HYBRID – 20,8 KM/L

Civic Hybrid, 200 beygir gücü sunarken 20,8 km/l gibi etkileyici bir tüketim değeriyle performans ve ekonomi arasında denge kuruyor.

2. 2025 TOYOTA CAMRY – 21,6 KM/L

Artık sadece hibrit olarak sunulan yeni Camry, 232 beygire kadar çıkan gücüne rağmen 21,6 km/l’lik yakıt verimliliğiyle segment liderliğine oynuyor.

1. 2025 TOYOTA PRIUS – 24,2 KM/L

Listemizin zirvesinde Toyota Prius var. 194 beygirlik gücüyle 24,2 km/l yakıt tüketimi sunan bu model, hibrit teknolojisinin geldiği son noktayı gösteriyor.

