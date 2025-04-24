Deprem sonrası otomobil fiyatları yükselir mi? 17 Ağustos ve 6 Şubat sonrası veriler ortaya çıktı

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası otomobil piyasasında fiyat artışı endişesi başladı. Deprem anında konaklamak için en iyi alternatif olarak görülen otomobil ve karavanlar 1999 ve 2022'deki deprem felaketleri sonrası büyük talep görmüş ve fiyat patlaması yaşamıştı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş geceyi sokakta geçirirken soğuk hava ile mücadele etmek zorunda kaldı. Evlerini güvenli bulmayan vatandaşların birçoğu ise otomobil sahibi olmanın avantajını yaşadı. Geceyi araçlarında geçiren vatandaşlar bu sayede soğuktan korunurken güvenlik endişesi de yaşamadı.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?

Diğer yandan depremin ikinci el başta olmak üzere otomobil fiyatları üzerinde etkili olup olmayacağı merak konusu. Nitekim daha önce Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2022 deprem felaketleri sonrası otomobil ve karavan talebi patlamış, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu

Otomotiv pazarında çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle zaten sorunlu olan arz-talep sorunu deprem felaketleri sonrası daha da arttı.

FİYATLAR 1999 DEPREMİ SONRASI REKOR KIRMIŞTI

Otomobil pazarı 1999 Gölcük depremi sonrasında talepteki artışla satış rekoru kırmıştı. 1999'u 380 bin adetlik satışla tamamlayan otomotiv pazarı, 2000 yılında 620 bin adedi geçmişti.

2019 yılında 3 bin adet olan karavan satışları 6 Şubat 2022'deki deprem felaketinin ardından dörde katlanarak 12 bin adeti geçmişti. Bu rakamın 2023 sonunda ise 15-16 bin adedi görmüştü. İstanbul'daki depremin otomobil pazarına nasıl yansıyacağı ise şimdilik merak konusu!