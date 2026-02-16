Menü Kapat
Dev sektörde büyük kriz: 65 milyar dolar buhar oldu

Şubat 16, 2026 11:20
1
Elektrikli araçlara olan ilginin yavaşlaması, küresel otomotiv devlerine ağır bir fatura çıkardı. Son bir yılda en az 65 milyar dolarlık değer kaybı yaşanırken, şirketler rotayı yeniden çizmek zorunda kaldı.

Elektrikli araç (EV) pazarında bir süredir hissedilen ivme kaybı artık rakamlara da yansıdı. Küresel otomotiv sektöründe son bir yılda en az 65 milyar dolarlık değer kaybı oluştu. Üreticiler, değişen talep koşulları ve politika belirsizlikleri nedeniyle yatırımlarını masaya yatırıyor.

2
Sektör temsilcileri, özellikle ABD’de iklim politikalarında yaşanan keskin yön değişiminin şirketleri zorladığını söylüyor. Elektrikli dönüşüm için agresif takvim açıklayan markalar, bugün daha temkinli bir tabloyla karşı karşıya.

PLANLAR ASKIYA ALINDI, ESKİ MOTORLAR GERİ DÖNDÜ

Financial Times’ın haberine göre, içten yanmalı motorlardan en hızlı çıkış planını yapan şirketler bu süreçten en sert etkilenenler arasında.

3
Stellantis, bazı tamamen elektrikli modellerini üretim planından çıkardı. Dahası, ABD’de talebi yüksek olan 5.7 litrelik “Hemi” V8 motorunu yeniden devreye aldı. Bu kararların şirkete 26 milyar dolarlık aktif değer kaybı yazdığı, piyasa değerinde ise yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşe yol açtığı belirtiliyor.

Ford Motor Company de benzer bir tabloyla karşı karşıya. Elektrikli F-150 pikap projesinin iptal edilmesinin ardından şirket 19,5 milyar dolarlık zarar açıkladı.

Avrupa cephesinde de durum çok farklı değil. Volkswagen, Volvo Cars ve Polestar elektrikli araç planlarını revize eden üreticiler arasında.

4
HONDA HEDEFİNİ KORUYOR AMA ZARAR BÜYÜYOR

Japon üretici Honda ise 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırma hedefini sürdüren tek Japon marka konumunda. Ancak bu kararlılık da maliyetlerden bağımsız değil.

Şirket, elektrikli modellerine ilişkin 1,9 milyar dolarlık değer düşüklüğü dahil olmak üzere toplam 4,5 milyar dolarlık yıllık zarar öngörüyor. Yani hedefler korunuyor ama finansal tablo epey zorlayıcı.

5
TEŞVİKLER KALKTI, BEKLENTİLER DÜŞTÜ

ABD’de elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması ve Başkan Donald Trump’ın emisyon düzenlemelerini gevşetme yaklaşımı sektör beklentilerini aşağı çekti. Yönetici ve analistlere göre, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların ABD yeni otomobil pazarındaki payının yüzde 5 seviyesinde kalması bekleniyor.

Bu oran, mevcut seviyenin yaklaşık yarısı. Açıkçası, sektör için ciddi bir gerileme anlamına geliyor.

6
TESLA MODELİ SORGULANIYOR

Sektör analizleri, üreticilerin Tesla’nın erken dönemde yakaladığı başarıyı örnek alırken tüketici beklentilerini yeterince hesaba katmadığını ortaya koyuyor.

7
Yüksek fiyatlar, menzil kaygısı ve yetersiz şarj altyapısı talebi sınırlayan başlıca unsurlar. Tesla da Çinli rakiplerle artan rekabet ve CEO Elon Musk’ın siyasi çıkışlarına yönelik tepkiler nedeniyle satışlarda gerileme yaşadı. Hatta şirket, üst segment bazı modellerinin üretimini sonlandırdı.

