Dev sektörde büyük kriz: 65 milyar dolar buhar oldu

Stellantis, bazı tamamen elektrikli modellerini üretim planından çıkardı. Dahası, ABD’de talebi yüksek olan 5.7 litrelik “Hemi” V8 motorunu yeniden devreye aldı. Bu kararların şirkete 26 milyar dolarlık aktif değer kaybı yazdığı, piyasa değerinde ise yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşe yol açtığı belirtiliyor.

Ford Motor Company de benzer bir tabloyla karşı karşıya. Elektrikli F-150 pikap projesinin iptal edilmesinin ardından şirket 19,5 milyar dolarlık zarar açıkladı.

Avrupa cephesinde de durum çok farklı değil. Volkswagen, Volvo Cars ve Polestar elektrikli araç planlarını revize eden üreticiler arasında.