Direksiyonu sonuna kadar çevirenler dikkat: O sesi duyuyorsanız masraf kapıda

ELEKTRİKLİ DİREKSİYONLAR DA RİSK ALTINDA

"Benim arabam yeni model, elektrikli direksiyon (EPS) var, bana bir şey olmaz" diye düşünmeyin. Elektrikli sistemlerde hidrolik yağ yoktur ancak çok hassas bir elektrik motoru ve tork sensörü vardır. Siz direksiyonu mekanik sınırına dayayıp orada tutmaya zorladığınızda, elektrik motoru tekerlekleri daha fazla çevirmek için aşırı akım çeker.

Bu durum motorun ve sürücü kartının (beyninin) aşırı ısınmasına yol açar. Yeni nesil araçlar, bu ısınmayı algıladığında koruma moduna geçer ve gösterge panelinde "Direksiyon Arızası" ışığı yakarak direksiyonu sertleştirir. Ancak bu koruma devreye girene kadar motordaki sargılar zarar görebilir. 2026 itibarı ile ortalama bir elektrikli direksiyon kutusu değişim maliyeti 60.000 TL ile 100.000 TL arasındadır. Basit bir alışkanlık yüzünden bu maliyetle karşılaşmak istemezsiniz.