Dünya devi Honda’dan Çin’de geri adım

15,7 MİLYAR DOLARLIK AĞIR FATURA

Bu geri çekilmenin maliyeti de az değil. Honda, kısa süre önce Çin operasyonlarının değerini düşürdüğünü açıklamıştı.

Şirketin öngördüğü yeniden yapılanma maliyeti ise 15,7 milyar dolara kadar çıkıyor. Açıkçası bu, Honda için oldukça kritik bir eşik. Çünkü bu yük, şirketi yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez yıllık zarara sürükleyebilir.

SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ: BYD ETKİSİ HİSSEDİLİYOR

Sorunun merkezinde ise satışlardaki düşüş var. Honda’nın Çin’deki satışları 2025 yılında yüzde 24 gerileyerek 647 bin adedin altına indi.

Daha da dikkat çekici olan şu: Bu rakam, 2023’teki 1,2 milyon seviyesinin neredeyse yarısı. Yani sadece birkaç yıl içinde ciddi bir pazar kaybı yaşanmış durumda.