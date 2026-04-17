Dünya devi Honda’dan Çin’de geri adım

Honda’nın Çin’deki planı netleşmeye başladı. Şirket, Guangzhou Automobile Group (GAC) ile ortak yürüttüğü iki benzinli araç fabrikasından birinde Haziran ayında üretimi durdurmaya hazırlanıyor.
Bununla da sınırlı kalmayabilir. Honda’nın Dongfeng Motor Group ile ortak olduğu başka bir tesiste de önümüzdeki yıl üretimi askıya alma ihtimali masada. Yani süreç, tek bir fabrika ile bitmeyecek gibi görünüyor.
Aslında yaşananlar sürpriz değil. Çin’de otomotiv pazarı hızla değişiyor. Elektrikli araç üreticileri büyürken, klasik benzinli modeller giderek geri planda kalıyor.
Honda gibi geleneksel üreticiler ise bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. Özellikle BYD gibi yerli markalar, hem fiyat hem teknoloji tarafında ciddi bir baskı kurmuş durumda. Bu da Honda’nın Çin’deki konumunu zayıflatıyor.
Rakamlar da bu geri çekilmeyi açıkça gösteriyor. Honda’nın Çin’de iki ayrı ortaklık üzerinden toplam altı üretim tesisi bulunuyor. Mevcut tabloda yalnızca benzinli araç üretimine ayrılmış kapasite 960 bin adet seviyesinde. Ancak planlanan kapatmalar hayata geçerse bu sayı 480 bine kadar düşebilir. Toplam üretim kapasitesinde de ciddi bir daralma var. 1,2 milyonluk üretim hacmi, yaklaşık 720 bin araca kadar gerileyebilir. Yani şirket Çin’de küçülmeye gidiyor, hem de oldukça belirgin bir şekilde.
Bu geri çekilmenin maliyeti de az değil. Honda, kısa süre önce Çin operasyonlarının değerini düşürdüğünü açıklamıştı.
Şirketin öngördüğü yeniden yapılanma maliyeti ise 15,7 milyar dolara kadar çıkıyor. Açıkçası bu, Honda için oldukça kritik bir eşik. Çünkü bu yük, şirketi yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez yıllık zarara sürükleyebilir.
Sorunun merkezinde ise satışlardaki düşüş var. Honda’nın Çin’deki satışları 2025 yılında yüzde 24 gerileyerek 647 bin adedin altına indi.
Daha da dikkat çekici olan şu: Bu rakam, 2023’teki 1,2 milyon seviyesinin neredeyse yarısı. Yani sadece birkaç yıl içinde ciddi bir pazar kaybı yaşanmış durumda.
Honda tamamen geri çekilmiyor, yön değiştiriyor. Şirketin Guangzhou ve Wuhan’daki elektrikli araç tesislerinin 2028 sonrası aktif hale gelmesi planlanıyor.
Bu tesislerde üretilecek modellerin ise Çinli ortakların liderliğinde geliştirileceği belirtiliyor. Yani Honda, sahneden çekilmiyor ama oyunu farklı kurmaya hazırlanıyor.
Öte yandan GAC ve Dongfeng gibi Çinli üreticiler sadece iç pazarda değil, küresel ölçekte de büyüyor. Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ihracat hızla artıyor.