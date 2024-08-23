Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye paylaşımı: Otomobil pazarı patlama yaşıyor

23 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:14

Xiaomi yöneticisi, yeni otomobil için tarih verdi: "Tesla ve BYD'ye rakip olacağız"

Xiaomi yöneticisi, yeni otomobil için tarih verdi: "Tesla ve BYD'ye rakip olacağız"

Yerli otomobil TOGG ile küresel otomobil pazarında ivmeyi yükselten Türkiye, dünyaca ünlü markalara kapısını açıyor. Çinli dev firma BYD, Türkiye’de fabrika kurmak için harekete geçti.

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre BYD, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıyor. Anlaşma sonrası istihdam müjdeleriyle Türkiye’nin otomobil piyasasında büyük çıkış yakalayacağı ön görülüyor.

DÜNYACA ÜNLÜ EKONOMİST HANKE'DEN ÇARPICI YORUM

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye'nin otomobil pazarına yönelik paylaşımda bulundu.

Ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye'nin otomobil pazarına yönelik paylaşımıyla gündem oldu.

HYUNDAI BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Hanke Türkiye'deki Hyundai fabrikasına değinerek "Türkiye'deki Hyundai fabrikası 2024'ün ilk yarısında 13 fabrika arasında yüzde 119,9 ile en yüksek işletme oranını kaydederek Kore, ABD ve Hindistan'ı bile geride bıraktı. Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor" dedi.