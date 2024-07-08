Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

08 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:46

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

2024 Mayıs ayı sıfır otomobil verileri yayınlandı, en çok satan araç 4.661 adet ile Renault Clio oldu

2024 Mayıs ayı sıfır otomobil verileri yayınlandı, en çok satan araç 4.661 adet ile Renault Clio oldu

Tesla rakip tanımıyor: İşte Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller

Tesla rakip tanımıyor: İşte Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller

İşte ikinci el otomobillerde en çok satan 10 marka

İşte ikinci el otomobillerde en çok satan 10 marka

Küresel piyasalardaki hareketlilik otomobil fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Temmuz ayında bazı dev markalar durgun geçen sıfır otomobil piyasasına kampanyalarla müdahale etmek istiyor. Otomobil üreticileri son 3 aydaki satış rakamları hakkında bilgi verdi.

Jalopnik’te yer alan bilgilere göre Tesla’nın satışları düşmeye devam ediyor, Nissan Versa hem de Mitsubishi Mirage'ın satışlarının önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.

Good Car Bad Car'daki veriler kullanılarak hazırlanan listede araçların neredeyse tamamı 1.000 adetten az satış rakamına ulaştı.

İŞTE 2024'ÜN EN AZ SATAN OTOMOBİLLERİ

Volvo C40 Recharge

Volvo bu yıl 1.015 adet satış gerçekleştirdi.

Chevrolet Equinox Elektrikli Araç

Şimdiye kadar sadece 1.013 adet satıldı, ancak yılın geri kalanında satışların daha da artacağı bekleniyor.

Lexus LC

Temmuz ayına kadar sadece 966 adet satış gerçekleştirildi.

Lexus RC

Temmuz ayına 941 adet satıldı.

BMW Z4

BMW bu yıl Z4'ü satın alacak sadece 928 kişi buldu.

Ineos Grenadier

Bu yıl şimdiye kadar 900 adet satıldı.

Audi A8

Amiral gemisi 2024'te şu ana kadar sadece 854 A8 sattı.

Volvo S/V90

Temmuz ayına kadar 808 adet satıldı.

Audi A7

Bu yıl şu ana kadar 738 adet satıldı.

Genesis G90

Dünyanın en büyük kaputlu aracı olarak bilinen Genesis G90 697 adet satıldı.

Acura ZDX

Şu ana kadar sadece 338 adet satıldı.

Toyota Mirai

Toyota Mirai Temmuz ayına kadar sadece 245 adet satıldı.

Fiat 500e

Yeni Fiat 500e tamamen yeniden tasarlandı ve eskisinden çok daha iyi bir menzil sunuyor. Sadece 203 adet satıldı.

Nissan GT-R

Nissan bu yıl bunlardan sadece 150 adet sattı.

Hyundai Nexo

Bu yıl şimdiye kadar sadece 77 kişi bu otomobile ilgi gösterdi.