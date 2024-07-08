Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı
Temmuz ayına kadar 2024'ün en az satan otomobilleri belli oldu. Otomobillerin neredeyse tamamı 1.000 adetten az satış rakamına ulaştı. Rapora göre otomobiller genelde özellikleri ve tasarımıyla son teknolojileri barındırıyor. İşte o dev markaların yer aldığı liste...
Küresel piyasalardaki hareketlilik otomobil fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Temmuz ayında bazı dev markalar durgun geçen sıfır otomobil piyasasına kampanyalarla müdahale etmek istiyor. Otomobil üreticileri son 3 aydaki satış rakamları hakkında bilgi verdi.
Jalopnik’te yer alan bilgilere göre Tesla’nın satışları düşmeye devam ediyor, Nissan Versa hem de Mitsubishi Mirage'ın satışlarının önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.
Good Car Bad Car'daki veriler kullanılarak hazırlanan listede araçların neredeyse tamamı 1.000 adetten az satış rakamına ulaştı.
İŞTE 2024'ÜN EN AZ SATAN OTOMOBİLLERİ
Volvo C40 Recharge
Volvo bu yıl 1.015 adet satış gerçekleştirdi.
Chevrolet Equinox Elektrikli Araç
Şimdiye kadar sadece 1.013 adet satıldı, ancak yılın geri kalanında satışların daha da artacağı bekleniyor.
Lexus LC
Temmuz ayına kadar sadece 966 adet satış gerçekleştirildi.
Lexus RC
Temmuz ayına 941 adet satıldı.
BMW Z4
BMW bu yıl Z4'ü satın alacak sadece 928 kişi buldu.
Ineos Grenadier
Bu yıl şimdiye kadar 900 adet satıldı.
Audi A8
Amiral gemisi 2024'te şu ana kadar sadece 854 A8 sattı.
Volvo S/V90
Temmuz ayına kadar 808 adet satıldı.
Audi A7
Bu yıl şu ana kadar 738 adet satıldı.
Genesis G90
Dünyanın en büyük kaputlu aracı olarak bilinen Genesis G90 697 adet satıldı.
Acura ZDX
Şu ana kadar sadece 338 adet satıldı.
Toyota Mirai
Toyota Mirai Temmuz ayına kadar sadece 245 adet satıldı.
Fiat 500e
Yeni Fiat 500e tamamen yeniden tasarlandı ve eskisinden çok daha iyi bir menzil sunuyor. Sadece 203 adet satıldı.
Nissan GT-R
Nissan bu yıl bunlardan sadece 150 adet sattı.
Hyundai Nexo
Bu yıl şimdiye kadar sadece 77 kişi bu otomobile ilgi gösterdi.