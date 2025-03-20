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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu: Almanya ve Güney Kore kapışıyor

"Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasında finale kalan modeller belli oldu. BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 gibi adaylar ana kategoride büyük ödül için yarışırken, Porsche, Volvo ve Toyota gibi markalar da lüks, performans ve tasarım alanlarında zirveye ulaşmaya çalışacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 14:03

Otomotiv dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasında finale kalan modeller belli oldu. Altı farklı kategoride yarışan araçlar arasında büyük bir rekabet yaşanacak.

Ana kategoride zirve mücadelesi BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 arasında geçecek. Kazananın ya Almanya ya da Güney Kore'den çıkacağı kesinleşmiş durumda. Sonuçlar, 16 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda duyurulacak.

Hyundai Inster

BMW X3 YALNIZ ANA KATEGORİDE YARIŞACAK

BMW X3 yalnızca ana kategoride yer alırken, Hyundai Inster ve Kia EV3 birden fazla ödül için yarışacak. İki Güney Koreli model, elektrikli otomobil kategorisinde ise Porsche Macan Electric ile rekabet edecek. Bununla birlikte Hyundai Inster, BYD Seagull ve elektrikli MINI Cooper ile şehir içi kullanım için en iyi seçenek olma yarışına girecek.

BMW X3

ALTI KATEGORİDE FİNALİSTLER

İşte altı kategoride finale kalan otomobillerin tam listesi:

Dünyada Yılın Otomobili:

  • BMW X3
  • Hyundai Inster / Casper Electric
  • Kia EV3

Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili:

  • Hyundai Inster / Casper Electric
  • Kia EV3
  • Porsche Macan Electric

Dünyada Yılın Lüks Otomobili:

  • Porsche Macan
  • Porsche Panamera
  • Volvo EX90

Dünyada Yılın Performans Otomobili:

  • BMW M5
  • Porsche 911 Carrera GTS
  • Porsche Taycan Turbo GT

Dünyada Yılın Şehir Otomobili:

  • BYD Seagull / Dolphin Mini
  • Hyundai Inster / Casper Electric
  • Mini Cooper Electric

Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı:

  • Kia EV3
  • Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
  • Volkswagen ID. Buzz

New York’ta gerçekleştirilecek ödül töreninde hangi modellerin zirveye çıkacağı büyük bir merak konusu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ödül töreni ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Kazananlar, 16 Nisan 2025 tarihinde New York Otomobil Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek törenle açıklanacak.
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#Otomobil
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