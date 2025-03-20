Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu: Almanya ve Güney Kore kapışıyor

"Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasında finale kalan modeller belli oldu. BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 gibi adaylar ana kategoride büyük ödül için yarışırken, Porsche, Volvo ve Toyota gibi markalar da lüks, performans ve tasarım alanlarında zirveye ulaşmaya çalışacak.
Otomotiv dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasında finale kalan modeller belli oldu. Altı farklı kategoride yarışan araçlar arasında büyük bir rekabet yaşanacak.
Ana kategoride zirve mücadelesi BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 arasında geçecek. Kazananın ya Almanya ya da Güney Kore'den çıkacağı kesinleşmiş durumda. Sonuçlar, 16 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda duyurulacak.
BMW X3 yalnızca ana kategoride yer alırken, Hyundai Inster ve Kia EV3 birden fazla ödül için yarışacak. İki Güney Koreli model, elektrikli otomobil kategorisinde ise Porsche Macan Electric ile rekabet edecek. Bununla birlikte Hyundai Inster, BYD Seagull ve elektrikli MINI Cooper ile şehir içi kullanım için en iyi seçenek olma yarışına girecek.
İşte altı kategoride finale kalan otomobillerin tam listesi:
Dünyada Yılın Otomobili:
Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili:
Dünyada Yılın Lüks Otomobili:
Dünyada Yılın Performans Otomobili:
Dünyada Yılın Şehir Otomobili:
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı:
New York’ta gerçekleştirilecek ödül töreninde hangi modellerin zirveye çıkacağı büyük bir merak konusu.