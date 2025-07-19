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Otomobil
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 | Murat Makas

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

İnsanlığın hız tutkusu, otomobil mühendisliğini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. 500 km/s sınırını zorlayan, aerodinamik harikası motor gücü canavarları... Dünya'nın en hızlı otomobili unvanı için verilen kıyasıya mücadelede, Bugatti'den Koenigsegg'e, Hennessey'den SSC'ye kadar dev markalar, akıl almaz hızlara ulaştılar.

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Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 13:00

Otomobil tutkunları için hız, sadece bir performans göstergesi değil, aynı zamanda mühendislik dehasının ve insanlığın sınırları zorlama arzusunun bir yansımasıdır. Her yıl daha hızlı, daha güçlü ve daha aerodinamik otomobiller üretme yarışı, otomotiv endüstrisini sürekli bir inovasyon döngüsüne sokuyor. "Dünyanın en hızlı üretim otomobili" unvanı, markalar arasında büyük bir prestij kaynağı haline gelirken, bu rekor denemeleri de nefes kesen anlara sahne oluyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla, bu hız canavarları liginde kimler öne çıkıyor ve bugüne kadar hangi şaşırtıcı hızlara ulaşıldı?

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLLERİ 2025

İşte 2025 yılı itibarıyla, hız rekoru denemeleriyle veya teorik maksimum hızlarıyla öne çıkan, dünyanın en hızlı üretim otomobilleri:

7. Veyron Super Sport (Verifiye: 431 km/s / 267 mph):

Listemizin başlangıcında yer alan Bugatti Veyron Super Sport, 2010 yılında kırdığı rekorla uzun yıllar "dünyanın en hızlısı" unvanını elinde tuttu. 8.0 litrelik W16 dört turbo motoruyla, saatte 431 kilometreye ulaşan hızı, bir döneme damgasını vurdu ve çağını başlattı.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

6. Hennessey Venom GT (Verifiye: 435.31 km/s / 270.49 mph):

Lotus Elise şasisi üzerine inşa edilmiş bu modifiye süper otomobil, 2014 yılında tek yönlü bir koşuda 435.31 km/s hıza ulaşarak dikkat çekti. Her ne kadar "seri üretim otomobil" tanımına tam uymadığına dair tartışmalar olsa da, inanılmaz hızıyla bu listeye girmeyi başarıyor.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

5. Koenigsegg Agera RS (Verifiye: 447 km/s / 277.9 mph - iki yönlü ortalama):

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg'in Agera RS modeli, 2017 yılında ABD'nin Nevada eyaletinde iki yönlü ortalama 447 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı. Bu, Koenigsegg'in mühendislik yeteneğinin ve hız tutkusunun önemli bir göstergesiydi.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

4. SSC Tuatara (Yeniden Doğrulanan: 475 km/s / 295 mph - tek yönlü):

Büyük iddialar ve tartışmalı bir ilk rekor denemesinin ardından, SSC Tuatara 2022'de yapılan yeni testlerde 475 km/s hıza ulaşarak iddiasını kısmen kanıtladı. 5.9 litrelik çift turbo V8 motoruyla bu hıza ulaşması, onu dünyanın en hızlı otomobillerinden biri yapıyor.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

3. Bugatti Chiron Super Sport 300+ (Verifiye: 490.5 km/s / 304.8 mph - tek yönlü):

Bugatti, 2019 yılında Chiron Super Sport 300+ modeliyle 300 mil/saat (482 km/s) bariyerini aşan ilk üretim otomobili olarak tarihe geçti. Test sırasında 490.5 km/s hıza ulaşan bu araç, W16 motoruyla inanılmaz bir güç ve hız potansiyeli sunuyor. Müşteri araçları elektronik olarak sınırlı olsa da, bu rekor oldukça etkileyicidir.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

2. Hennessey Venom F5 (Hedeflenen: 500+ km/s / 311+ mph):

Hennessey'in Venom F5 modeli, adeta "dünyanın en hızlısı olmak" için tasarlanmıştır. 6.6 litrelik çift turbo V8 motoruyla 1.817 beygir gücü üreten bu Texan titanı, 500 km/s hız sınırını aşmayı hedefliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmış bir 500 km/s koşusu olmasa da, mühendislik potansiyeliyle listemizin üst sıralarında yer alıyor.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

1. Koenigsegg Jesko Absolut (Teorik: 531 km/s / 330 mph - üretici tahmini):

Koenigsegg, Jesko Absolut için "şimdiye kadar üreteceğimiz en hızlı Koenigsegg" ifadesini kullanıyor. Teorik olarak 531 km/s'in üzerinde hızlara ulaşabileceği tahmin edilen bu model, aerodinamik olarak en optimize edilmiş Koenigsegg'dir. Henüz gerçek dünya hız denemesi yapılmamış olsa da, hesaplamalar ve mühendislik detayları, bu aracın dünyanın en hızlı üretim otomobili olma potansiyelinin en güçlü adayı olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

SADECE BENZİN DEĞİL: ELEKTRİKLİ HİPER OTOMOBİLLERİN YÜKSELİŞİ

Hız yarışı sadece içten yanmalı motorlarla sınırlı kalmıyor. Elektrikli hiper otomobiller de hız sınırlarını zorluyor:

  • Rimac Nevera: 2022'de 412 km/s (258 mph) hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli üretim otomobili unvanını kazandı.
  • Aspark Owl SP600: Japon üretici Aspark'ın tamamen elektrikli hiper otomobili, yakın zamanda 438.7 km/s hıza ulaşarak Rimac Nevera'nın elektrikli rekorunu kırdı.
Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu! O modelin saatteki hızı yok artık dedirtiyor

Otomotiv endüstrisi, hız ve performans konusunda sınırları zorlamaya devam edecek. Elektrikli motorların anlık torku ve verimliliği, hiper otomobil segmentinde yeni rekorlara imza atarken, geleneksel benzinli motorlar da aerodinamik ve hafiflik alanındaki yeniliklerle varlıklarını sürdürecek. Gökyüzünde yeni rekor denemeleri ve teknolojinin sürekli evrimi, gelecekte bizi daha da şaşırtıcı hızlarla tanıştıracak.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#Bugatti
#Hiper Otomobil
#Koenigsegg
#Hennessey
#Hız Rekoru
#Ssc Tuatara
#Otomobil
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