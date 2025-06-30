"Dünyanın en iyi arabası" açık artırmada

Bir zamanlar otomobil uzmanı ünlü yayıncı Jeremy Clarkson'a ait olan Ferrari F355 GTS, RM Sotheby's'de açık artırmaya çıkarıldı. TV sunucusu bir zamanlar spor arabayı "dünyanın en iyi arabası" olarak tanımlamıştı.

"Top Gear" ve "The Grand Tour" adlı TV ve yayın formatlarından tanınan, otomobil konusunda uzmanlaşmış yazar ve yayıncı Jeremy Clarkson, Ferrari F355 GTS'ye olan tutkusunu hiçbir zaman gizlemedi ve 1996'da test ettikten sonra kendi örneğini satın aldı. Yıllarca kullandığı ve birçok şovunda ve köşesinde yer verdiği bu araç şimdi açık artırmaya giriyor.

BİR KEZ DENEDİ VE SATIN ALDI

8 Temmuz 2025'te müzayede de yeni sahibini bulacak olan, nadir özelliklere sahip, dikkate değer derecede iyi durumdaki F355 GTS, bir dönem dünyanın en iyi arabası olarak anılıyordu.

Araca bu tanımlamayı bizzat kendisi yapan Clarkson, F355 ile ilk kez "Unleashed on Cars" adlı VHS şovunun çekimleri sırasında karşılaştı.

3,5 litrelik V8, tepkisel yol tutuşu ve tasarım dili onu hemen etkiledi.

Test ettikten sonra kendisi de bir tane almaya karar verdi. Arabayı, o dönemde Art Deco tarzı bir showroom'u olan tanınmış bir Ferrari bayisi olan Egham'daki Maranello Sales'dan sipariş etti.