Elektrikli araba almaktan korkanların en büyük kabusu gerçek mi? Bataryalarla ilgili herkesi şaşırtan '5 yıl' detayı

1 MİLYON KİLOMETRE MÜMKÜN MÜ?

Batarya teknolojisindeki bir diğer oyun değiştirici ise kimyasal yapının değişmesidir. Eskiden kullanılan NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olsa da ömürleri sınırlıydı. Ancak son yıllarda Tesla, BYD ve Togg gibi markaların da geçiş yaptığı LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar, oyunun kurallarını değiştirdi. LFP bataryalar, NMC'ye göre daha az enerji yoğunluğuna sahip olabilir (yani menzili biraz daha kısa olabilir) ancak döngü ömürleri 3-4 kat daha fazladır. Standart bir NMC batarya 1000-1500 şarj döngüsü sunarken, LFP bataryalar 3000-4000 döngüye kadar rahatlıkla çıkabilir. Bu ne anlama geliyor? Aracınızı her gün şarj etseniz bile, bataryanın sağlığının %80'in altına düşmesi için yaklaşık 10-15 yıl geçmesi gerekir. Kilometre bazında bakıldığında bu, 1 milyon kilometreyi aşan bir ömür demektir. Bir içten yanmalı motorun rektefiye görmeden 1 milyon kilometre yapması çok nadirken, LFP bataryalı bir elektrikli araç için bu standart bir durumdur.