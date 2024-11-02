Elektrikli araç pazarında yeni bir dönem: BYD Tesla’yı solladı!

02 Kasım 2024 23:30 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:33

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, küresel elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiği rekor gelirle, uzun süredir sektörün lideri olan Tesla'yı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı…

İkinci elde en çok tercih edilen otomobil 8 aydır lider

İkinci elde en çok tercih edilen otomobil 8 aydır lider

Elektrikli araç pazarında hareketlilik sürüyor. Yeni araçlar müşterilere sunulmaya devam ederken yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor. Çinli BYD’nin Tesla’yı sollaması dikkat çekiyor. BYD'nin bu çarpıcı başarısı, elektrikli araç teknolojilerine yaptığı yatırımların ve geniş ürün gamının bir sonucu olarak görüldü.

Şirket, sadece otomobillerle sınırlı kalmayarak, otobüsler, kamyonlar ve hatta enerji depolama çözümleri gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu geniş ürün yelpazesi, BYD'ye rekabette önemli bir avantaj sağlıyor.

DESTEK VE TEŞVİKLER BAŞARIYI DA GETİRDİ

Çin hükümetinin elektrikli araçlara verdiği destek ve teşvikler, Çinli üreticilerin küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmesini sağlıyor. BYD gibi şirketlerin başarısı, Çin'in otomotiv endüstrisindeki dönüşümünü hızlandırarak ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir.

ALTERNATİF SUNUYOR!

Ancak BYD, bataryalı elektrikli araçların yanı sıra plug-in hibrit araçlar da satıyor. Tesla ise yalnızca bataryalı elektrikli araçlar satıyor. BYD, üçüncü çeyrekte dünya çapında 1,13 milyon araç sattı ve bunun 443.426’sı bataryalı elektrikli araçlardan oluştu. Tesla ise bu dönemde 462.890 adet bataryalı elektrikli araç teslim ederek BYD’yi geçti.

2023’ün son çeyreğinde BYD, bataryalı elektrikli araç satışlarında Tesla’yı geçmiş ve o dönemdeki geliri Tesla’nınkine yaklaşmıştı ancak kıl payıyla kaçırmıştı. Amerikalı elektrikli araç devi, 2024’ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan bataryalı elektrikli araç üreticisi unvanını geri kazandı ve o zamandan beri bu unvanı koruyor.

Üçüncü çeyrekte Tesla’dan daha yüksek gelir bildirmesine rağmen BYD’nin net kârı, Tesla’nın 2,167 milyar dolarlık net gelirinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Şirket, çeyrek için hisse başına 4 yuan (0,56 dolar) seyreltilmiş kâr bildirdi. Bu rakam Tesla’nın hisse başına 0,72 dolarlık düzeltilmiş kârından daha düşük.

TÜRKİYE PAZARINA GİRECEK

Öte yandan Çinli otomobil devi BYD, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Tesla'ya rakip olan BYD'nin yeni elektrikli modelleri Sea Lion 07, Seal, Dolphin ve Seal U EV, performans ve fiyatlarıyla dikkat çekiyor.