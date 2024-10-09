Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

09 Ekim 2024 09:33 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:44

Dünyada milyonlarca elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bazı elektrikli araçların şarj cihazlarında yangın ve patlama riski ortaya çıkıyor. ABD’de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), risk oluşturabilecek elektrikli araçlar için harekete geçti.

ABD'de elektrikli araç​ kullanıcıları için önemli bir gelişme yaşandı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bazı ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarında yangın​ ve patlama​ riski olduğunu belirterek inceleme başlattı. Bu gelişme, milyonlarca elektrikli araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

JUİCEBOX ŞARJ CİHAZLARI ŞİKAYETLERLE GÜNDEMDE

NHTSA, özellikle Enel X Way'in JuiceBox Level 2 model ev tipi şarj cihazları hakkında altı şikayet aldığını açıkladı. Bir şikayette, JuiceBox ile aracını şarj eden bir kullanıcının garajında patlama yaşandığı, yangının eve sıçrayarak evin tamamen yanmasına yol açtığı belirtiliyor. Bir başka şikayette ise, bir aracın şarj sırasında evin önünde alev aldığı bildirildi. Diğer dört şikayet ise, şarj sırasında yaşanan elektriksel arızalar nedeniyle devre kesicilerin attığını ve şarj işleminin kesildiğini ifade ediyor. Bu tür şikayetlerin yanı sıra, bazı kullanıcılar devre kesicilerin attığını ve şarj döngüsünün kesintiye uğradığını belirten elektriksel arızalar bildirdi.

ÜRETİCİ PİYASADAN ÇEKİLDİ, SORUNLAR ARTIYOR

Enel X Way, ABD ve Kanada pazarlarından çekileceğini açıklayarak, değişen pazar koşulları nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti. Bu durum, şirketin şarj cihazları için sunduğu destekleyici yazılım ve uygulamaların da gelecekte işlevsiz kalabileceğini gösteriyor.

NHTSA’NIN İNCELEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

NHTSA, bu sorunları daha ayrıntılı araştırmak üzere bir ön değerlendirme başlattı. İnceleme kapsamında, bu şarj cihazlarının güvenlik riski taşıyıp taşımadığı, cihazla ilgili sorunların yaygınlığı ve şarj işlemiyle bağlantılı diğer riskler değerlendirilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN UYARI

Eğer bir JuiceBox şarj cihazı​ kullanıyorsanız, cihazınızı dikkatle takip etmeniz ve şarj sırasında olası yangın veya elektriksel arızalara karşı tedbirli olmanız büyük önem taşıyor. Ayrıca, üreticinin sunduğu güncellemeler ve güvenlik uyarılarını yakından takip etmek de kritik.

Bu gelişmeler, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.