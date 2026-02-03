Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

Türkiye genelinde yaygın şarj ağına sahip Wat Mobilite, AC ve DC istasyonlar için yeni fiyat tarifesini açıkladı. Güncellenen ücretler 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde çok sayıda şarj noktasına sahip olan Wat Mobilite, şarj hizmetlerine zam yaptığını duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre fiyat artışı, hem AC hem de DC şarj istasyonlarını kapsıyor.