Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

Türkiye genelinde yaygın şarj ağına sahip Wat Mobilite, AC ve DC istasyonlar için yeni fiyat tarifesini açıkladı. Güncellenen ücretler 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde çok sayıda şarj noktasına sahip olan Wat Mobilite, şarj hizmetlerine zam yaptığını duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre fiyat artışı, hem AC hem de DC şarj istasyonlarını kapsıyor.
Wat Mobilite’nin açıklamasına göre, 3 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar netleşti. Elektrikli araç sahiplerinin sıkça kullandığı şarj noktalarındaki güncel birim fiyatlar şöyle sıralanıyor:
Bu düzenlemeyle birlikte, yavaş şarj olarak bilinen AC istasyonları ile hızlı şarj imkânı sunan DC istasyonları arasındaki fiyat farkı korunmuş oldu.
Şirket, yapılan fiyat güncellemesinin arkasında artan maliyetler ve şarj altyapısının sürdürülebilirliğini sağlama hedefinin bulunduğunu belirtiyor. Açıkçası, son dönemde enerji maliyetlerinde yaşanan yükseliş ve altyapı yatırımlarının artması, bu tür fiyat güncellemelerini kaçınılmaz hale getiriyor.
Türkiye’de elektrikli araç sayısı hızla artarken, şarj altyapısı ve ücretlendirme politikaları da kullanıcıların en hassas konularından biri olmaya devam ediyor. Wat Mobilite’nin bu adımı, sektörde faaliyet gösteren diğer şarj ağı işletmecilerinin de benzer fiyat güncellemelerine gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.