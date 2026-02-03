Menü Kapat
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

Şubat 03, 2026 16:51
1
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

Türkiye genelinde yaygın şarj ağına sahip Wat Mobilite, AC ve DC istasyonlar için yeni fiyat tarifesini açıkladı. Güncellenen ücretler 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde çok sayıda şarj noktasına sahip olan Wat Mobilite, şarj hizmetlerine zam yaptığını duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre fiyat artışı, hem AC hem de DC şarj istasyonlarını kapsıyor.

2
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

YENİ ŞARJ TARİFESİ AÇIKLANDI

Wat Mobilite’nin açıklamasına göre, 3 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar netleşti. Elektrikli araç sahiplerinin sıkça kullandığı şarj noktalarındaki güncel birim fiyatlar şöyle sıralanıyor:

  • AC şarj istasyonları (22 kW ve altı): 9,99 TL
  • DC şarj istasyonları (180 kW altı): 12,99 TL
  • DC şarj istasyonları (180 kW üzeri): 14,99 TL

3
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

Bu düzenlemeyle birlikte, yavaş şarj olarak bilinen AC istasyonları ile hızlı şarj imkânı sunan DC istasyonları arasındaki fiyat farkı korunmuş oldu.

4
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

ZAM GEREKÇESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

Şirket, yapılan fiyat güncellemesinin arkasında artan maliyetler ve şarj altyapısının sürdürülebilirliğini sağlama hedefinin bulunduğunu belirtiyor. Açıkçası, son dönemde enerji maliyetlerinde yaşanan yükseliş ve altyapı yatırımlarının artması, bu tür fiyat güncellemelerini kaçınılmaz hale getiriyor.

5
Elektrikli araç sahipleri dikkat: Şarj ücretlerine zam geldi

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARI İÇİN YENİ DÖNEM

Türkiye’de elektrikli araç sayısı hızla artarken, şarj altyapısı ve ücretlendirme politikaları da kullanıcıların en hassas konularından biri olmaya devam ediyor. Wat Mobilite’nin bu adımı, sektörde faaliyet gösteren diğer şarj ağı işletmecilerinin de benzer fiyat güncellemelerine gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

