Elektrikli araç sahiplerinin uykusu kaçacak! Bataryalarda yeni tehlike ortaya çıktı

10 Ekim 2024 14:00 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:00

Milton Kasırgası ile birlikte elektrikli araçlarda yeni bir risk ortaya çıktı. Uzmanlar, lityum-iyon pillerin suya maruz kaldıklarında yangın riski oluşturabileceğini belirtiyor. Bu durum, dünya genelindeki elektrikli araç sahiplerini tedirgin etti. Florida'da yaşanan bu felaket, yetkilileri elektrikli araçların güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya yöneltti.

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Elektrikli araçlardaki batarya tehlikesine bir yenisi daha eklendi. Dünya genelindeki elektrikli araç​ sahipleri, sel​ ve fırtına​ koşullarında lityum-iyon pillerin oluşturabileceği risklerden endişelenmeye başladı. Son günlerde meydana gelen doğal felaketler, elektrikli araçların güvenliği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor.

LİTYUM-İYON PİLLERİN TEHLİKELERİ

Uzmanlar, lityum-iyon pillerin, suya maruz kaldıklarında yangın riski oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle tuzlu su, bu pillerde kimyasal tepkimelere yol açarak yangın çıkma olasılığını artırıyor. Bu nedenle, sel ve fırtına durumlarında elektrikli araçların güvenli bir yerde park edilmesi ve şarj istasyonlarına bağlı kalmamaları gerektiği vurgulanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Yetkililer, elektrikli araç sahiplerine aşağıdaki güvenlik önerilerini sunuyor:

1. Araçları Güvenli Bölgelere Taşıyın: Sel veya fırtına tahminleri yapıldığında, elektrikli araçların yüksek ve güvenli alanlara taşınması önemlidir. Bu, araçların su baskınlarından etkilenmesini önleyebilir.

2. Şarjdan Çekin: Sel koşullarında araçların şarj istasyonlarına bağlı kalmaması ve garajlarda bırakılmaması gerektiği belirtiliyor. Tuzlu su ile temas eden bataryaların yangın riski taşıdığı unutulmamalıdır.

3. Üretici Talimatlarına Uyun: Araç suya maruz kalırsa, üreticinin talimatlarına uyulması ve araç kapılarının açılarak potansiyel gazların dışarı atılması önemlidir.

Bu konudaki uyarılar, dünya genelinde elektrikli araç sahipleri arasında büyük bir farkındalık oluşturma amacını güdüyor. Uzmanlar, özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak artan doğal afetler nedeniyle, elektrikli araç sahiplerinin bu risklerin farkında olmaları gerektiğini vurguluyor.

Lityum-iyon pillerin güvenliği, sadece bireysel araç sahipleri için değil, aynı zamanda toplumsal güvenlik açısından da kritik önem taşıyor. Elektrikli araçların daha güvenli hale gelmesi için sürekli olarak bilgilendirme ve önlem alma çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Doğal afetlerin artan sıklığı ve şiddeti, elektrikli araç sahipleri için yeni riskler ve zorluklar getiriyor. Uzmanların önerilerine uymak, hem araç sahiplerinin hem de toplumun güvenliğini sağlamak adına büyük bir önem taşıyor. Elektrikli araç sahiplerinin, bu konuda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları hayati bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor.