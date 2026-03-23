Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Yönetmelik değişti

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının hızla artmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik kurallar da yeniden şekillendirildi. Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, hem kullanıcı tarafındaki belirsizlikleri azaltmayı hem de sektörde daha açık, daha rekabetçi bir yapı kurmayı amaçlıyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte yönetmeliğin kapsamı da genişledi. Artık mobil şarj istasyonları, akıllı şarj sistemleri ve şarj ağları arasındaki “roaming”, yani ortak dolaşım uygulamaları da açık biçimde tanımlanıyor. Bu da şu anlama geliyor: Bir şarj ağına kayıtlı kullanıcı, başka bir ağ üzerinden de hizmet alabilecek. Açıkçası bu adım, özellikle farklı operatörler arasında geçişte yaşanan zorlukları azaltabilecek türden.
Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, otoyollardaki hızlı şarj istasyonlarına yönelik oldu. Buna göre 50 kW ve üzeri DC şarj ünitelerinde kredi kartı ya da temassız ödeme ile doğrudan işlem yapılabilecek. Üstelik bu ödeme yöntemi için kullanıcıdan ek komisyon da alınamayacak.
Özellikle uzun yol yapan sürücüler açısından bu değişiklik önemli. Çünkü uygulama, mobil üyelik ya da uygulama bağımlılığı olmadan daha pratik bir şarj deneyiminin önünü açıyor. Yani sürücü, istasyona geldiğinde fazladan uğraşmadan ödeme yapabilecek.
Fiyatlandırma tarafında da kullanıcı lehine net sınırlar çizildi. Yeni kurala göre şarj hizmeti yalnızca kWsa bazlı ücretlendirilecek. Bağlantı bedeli, başlatma ücreti ya da ekipman kullanım bedeli gibi ek kalemler artık talep edilemeyecek.
Bununla da sınırlı değil. Sadakat programına dahil olan kullanıcılarla diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkı da yüzde 25’i aşamayacak. Böylece farklı kullanıcı grupları arasında aşırı fiyat farklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğrusu, bu madde özellikle fiyat karşılaştırması yapan kullanıcılar için kritik.
Yeni yönetmelikte işletmecilere, belirli şartlar altında DC şarj hizmetini sonlandırma hakkı da tanındı. Buna göre şarj ağı işletmecisi kullanıcıyı önceden bilgilendirmek kaydıyla, batarya doluluk oranı yüzde 85 ve üzerine çıkan elektrikli araçların şarj işlemini sonlandırabilecek.
Bu düzenleme, özellikle yoğun kullanım saatlerinde istasyon verimliliğini artırmaya dönük bir adım olarak öne çıkıyor. Bir başka ifadeyle, hızlı şarj noktalarının daha fazla araç tarafından dönüşümlü kullanılmasının önü açılmak isteniyor.
Değişikliklerle birlikte mobil şarj istasyonları da artık resmi olarak sistemin parçası haline geldi. Yeni dönemde şarj ağı işletmecileri mobil şarj hizmeti sunabilecek ve bu istasyonlar da şarj ağının bir unsuru olarak değerlendirilecek.
Bu esneklik özellikle sabit altyapının henüz yeterince yaygın olmadığı bölgelerde önemli olabilir. Biraz da sektörün büyüme hızına bakınca, mobil çözümlerin önümüzdeki dönemde daha görünür hale gelmesi şaşırtıcı olmayacak.
Yönetmelikte sadece ödeme ve fiyatlama değil, bilgi güvenliği ve şeffaflık tarafında da yeni yükümlülükler var. Şarj ağı işletmecilerinin sistemlerini ISO 27001 standardına uygun hale getirmesi zorunlu olacak.
Bunun yanında tüm istasyonların konum, fiyat ve müsaitlik bilgilerinin merkezi bir platformda yayımlanması da şart koşuldu. Böylece kullanıcılar, istasyona gitmeden önce nerede boş ünite var, fiyat ne kadar, hizmet uygun mu gibi bilgilere daha kolay erişebilecek.