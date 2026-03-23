Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Yönetmelik değişti

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının hızla artmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik kurallar da yeniden şekillendirildi. Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, hem kullanıcı tarafındaki belirsizlikleri azaltmayı hem de sektörde daha açık, daha rekabetçi bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte yönetmeliğin kapsamı da genişledi. Artık mobil şarj istasyonları, akıllı şarj sistemleri ve şarj ağları arasındaki “roaming”, yani ortak dolaşım uygulamaları da açık biçimde tanımlanıyor. Bu da şu anlama geliyor: Bir şarj ağına kayıtlı kullanıcı, başka bir ağ üzerinden de hizmet alabilecek. Açıkçası bu adım, özellikle farklı operatörler arasında geçişte yaşanan zorlukları azaltabilecek türden.