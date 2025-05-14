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 | Murat Makas

Elektrikli araç satışlarında dev artış! Oranlar belli oldu: Çin, BYD ve Chery ile piyasayı salladı

Küresel piyasalarda elektrikli araç satışları ticari belirsizliklere rağmen artış gösteriyor. İlk 4 ayda artış oranları belli oldu. Çin özellikle BYD, Chery gibi markalarıyla elektrikli araç piyasasında büyük artış gösterdi. İşte elektrikli satışlarından veriler...

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Elektrikli araç satışlarında dev artış! Oranlar belli oldu: Çin, BYD ve Chery ile piyasayı salladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 19:02

Dünya otomobil piyasasında son zamanlarda Çinli dev markaların etkileşimiyle hareketli zamanlar yaşanıyor. Bu yıl küresel çapta özellikle elektrikli araç satışlarının artacağı 20 milyonu aşacağı konuşuluyor. Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aşmıştı. Çin, geçen yılki satışların yarısından fazlasını oluşturarak pazardaki liderliğini korudu.

Elektrikli araç satışlarında dev artış! Oranlar belli oldu: Çin, BYD ve Chery ile piyasayı salladı

ASYA VE LATİN AMERİKA'DA SATIŞLARDA ARTIŞ

Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan piyasalarda da geçen yıl elektrikli araç satışları yüzde 60 seviyesinde büyüme gösterdi. ABD'de satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda yüzde 10 arttı, Avrupa'da ise teşvikler ve destekleyici politikaların zayıflamasıyla satışlar durgun seyretti. Elektrikli araç satışları, küresel çaptaki ticaret belirsizliklerine rağmen nisanda yıllık bazda yüzde 29 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışlarında dev artış! Oranlar belli oldu: Çin, BYD ve Chery ile piyasayı salladı

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, nisanda 1,5 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satışlar yıllık bazda yüzde 29 büyümeye işaret ederken, aylık bazda yüzde 12 gerileme kaydedildi. Dünyada bu yıl ocak-nisan dönemindeki satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 5,6 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışların 3,3 milyonu Çin'de gerçekleşti. Ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 35 arttı. Çin'de nisandaki satışlar yıllık bazda yüzde 32 yükseldi ancak aylık bazda yüzde 9 düştü.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde elektrikli araç ve parçalarına yönelik tarifeler uygulanmaya devam ederken, Çin'den ABD'ye önemli miktarda elektrikli araç ihracatı yapılmadığından, bu tarifelerin satışlarda büyük bir etkisi görülmüyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçlara yönelik açıkladığı yüzde 25 gümrük tarifesi bulunuyor.

Elektrikli araç satışlarında dev artış! Oranlar belli oldu: Çin, BYD ve Chery ile piyasayı salladı

AVRUPA'DAKİ BÜYÜK PAZARLARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Elektrikli araç satışları yılın ilk dört ayında Avrupa'da yıllık bazda yüzde 25 büyüdü ve 1,2 milyona çıktı. Avrupa'daki büyük pazarlarda yılın ilk dört ayında güçlü büyüme görüldü. Satışlar, söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 42, İtalya'da yüzde 56, İspanya'da yüzde 57 ve İngiltere'de yüzde 32 yükseldi.

İLK 4 AYDA YÜZDE 37 ARTIŞ

Tüketici teşviklerinin zayıfladığı Fransa'da satışlar aynı dönemde yüzde 14 geriledi. ABD, Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika pazarında elektrikli araç satışları ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 5 arttı. Meksika, Çin'in ülkeye ihracatındaki yükselişe bağlı olarak satışların en hızlı büyüdüğü pazar oldu. Dünyanın geri kalanında ilk dört aydaki elektrikli araç satışları da yıllık bazda yüzde 37 artışla 500 bine ulaştı.

Elektrikli araç satışlarında dev artış! Oranlar belli oldu: Çin, BYD ve Chery ile piyasayı salladı

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, devam eden tarife müzakerelerinin elektrikli araç sektörünü yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Ancak Çin ve Avrupa'daki yerli üreticiler sessizce iyi performans göstermeye ve pazar paylarını artırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği, bu yılki elektrikli araç satışları açısından kesinlikle bir başarı öyküsü. Avrupa'daki emisyon hedefleri, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için sektörü ateşledi." ifadelerini kullandı.

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